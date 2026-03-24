Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Στα 5 πλέον τα κρούσματα σε κοπάδια - Συνεχείς οι έλεγχοι για τη ζωονόσο

Πέντε είναι πλέον τα κοπάδια στην περιοχή της Πελόπης Λέσβου όπου εντοπίζεται ο αφθώδης πυρετός, συγκεκριμένα σε εκτροφές που βρίσκονται σε απόσταση 200 – 300 μέτρων από την εκτροφή που επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα στις 16 Μαρτίου.
Την ίδια ώρα, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ρυθμίζεται το θέμα της παραλαβής και πληρωμής του γάλακτος βάσει τιμολογίων από τα τυροκομεία. Η απόφαση αυτή του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης φέρνει ανακούφιση στους κτηνοτρόφους της Λέσβου, καθώς θα μπορούν να παραδίδουν το γάλα στα παραληπτήρια και θα αγοράζουν ζωοτροφές.
Το πρωί δύο στρατιωτικοί κτηνίατροι παρουσιάστηκαν στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα συνοδεύσουν τους εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων στην επίσκεψή τους την Πέμπτη στις ζώνες επιτήρησης του νησιού.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.