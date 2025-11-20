Μενού

Αγαθονήσι: Eπεισόδιο με τουρκικά αλιευτικά και προειδοποιητικές βολές από το Λιμενικό

Επεισόδιο με τουρκικά αλιευτικά σημειώθηκε την Τρίτη (18/11) στο Αγαθονήσι.

Νέα τουρκική πρόκληση σημειώθηκε στο Αγαθονήσι το βράδυ της Τρίτης (18/11), όταν τουρκικά αλιευτικά εισήλθαν στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Σύμφωνα με πηγές του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος, το περιστατικό έλαβε χώρα τις βραδινές ώρες της 18ης Νοεμβρίου, με δύο τουρκικά αλιευτικά να πραγματοποιούν αλιευτικές δραστηριότητες υπό την επιτήρηση δύο σκαφών της τουρκικής Ακτοφυλακής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν τρία περιπολικά σκάφη του Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία αναγνώρισαν τα τουρκικά αλιευτικά και προέβησαν σε επανειλημμένες οπτικές και ηχητικές προειδοποιήσεις, ζητώντας την άμεση αποχώρησή τους. Οι συστάσεις όμως δεν απέδωσαν.

Σε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη εξέλιξη, ένα από τα τουρκικά αλιευτικά προέβη σε ελιγμούς που έθεσαν σε κίνδυνο τον εμβολισμό ενός εκ των ελληνικών περιπολικών. Το πλήρωμα, εφαρμόζοντας τους προβλεπόμενους κανόνες εμπλοκής, πραγματοποίησε προειδοποιητικές βολές.

Μετά τις βολές, τα τουρκικά σκάφη τελικά αποχώρησαν από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.

