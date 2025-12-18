Αγία Παρασκευή: Ανήλικη δέχθηκε σωματική επίθεση από συνομήλικες - Μία σύλληψη

Σοκ προκαλεί άλλο ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, που σημειώθηκε σε Γυμνάσιο της Αγίας Παρασκευής, όπου μια 13χρονη μαθήτρια έπεσε θύμα λεκτικής και σωματικής επίθεσης από δύο συνομήλικές της.

Το περιστατικό έλαβε χώρα χθες, το μεσημέρι της Τρίτη 17 Δεκεμβρίου γύρω στις 13:20, μέσα στον χώρο του σχολείου εν ώρα διαλείμματος. Την στιγμή που η δασκάλα αντιλήφθηκε το περιστατικό κάλεσε αμέσως τη μητέρα του θύματος, η οποία έσπευσε στο σχολείο.

Στη συνέχεια, μητέρα και κόρη μετέβησαν μαζί στο τμήμα Ασφαλείας της περιοχής, όπου και κατέθεσαν μήνυση σε βάρος των δύο μαθητριών που φέρονται να ξυλοκόπησαν την ανήλικη.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της μιας από τις δύο ανήλικες, η οποία είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές στις 17 Οκτωβρίου 2025, όπου φέρεται ότι είχε εξαναγκάσει συνομήλική της να γονατίσει μπροστά της, την είχε χαστουκίσει, γεγονός που είχε καταγράψει και σε βίντεο.