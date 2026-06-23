Τροχαίο δυστύχημα με μία νεκρή έλαβε χώρα το μεσημέρι της Δευτέρας (22/06), στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.
Μία γυναίκα, παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.
Εκεί, και παρά την προσπάθεια των γιατρών, άφησε την τελευταία της πνοή.
Προς το παρόν παραμένουν αδιευκρίνιστες οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το τροχαίο στην Αγία Παρασκευή, αλλά διενεργείται σχετική έρευνα από το αρμόδιο ανακριτικό της Τροχαίας.
- Η μεγάλη στροφή του Τραμπ για τα πυρηνικά του Ιράν: Επιστροφή στη συμφωνία Ομπάμα, που κάποτε την έλεγε «η χειρότερη»
- «Μπαμ» στο ΝΒΑ: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στους Χιτ μετά από 13 χρόνια στους Μπακς
- Ο αντισυμβατικός Νίκος Αλέφαντος, ο Ολυμπιακός και το πρωτάθλημα του... Δούρου
- Πάτρα: Δεν έδειξε κακοποίηση η ιατροδικαστική εξέταση στο βρέφος - Στο εδώλιο η μητέρα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.