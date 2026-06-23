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Αγία Παρασκευή: Δυστύχημα με νεκρή πεζή - Παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα

Η γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα στην Αγία Παρασκευή, ωστόσο δεν έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο.

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Τροχαίο δυστύχημα με μία νεκρή έλαβε χώρα το μεσημέρι της Δευτέρας (22/06), στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Μία γυναίκα, παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.

Εκεί, και παρά την προσπάθεια των γιατρών, άφησε την τελευταία της πνοή. 

Προς το παρόν παραμένουν αδιευκρίνιστες οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το τροχαίο στην Αγία Παρασκευή, αλλά διενεργείται σχετική έρευνα από το αρμόδιο ανακριτικό της Τροχαίας. 

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