Δολοφονία καθηγητή στην Αγία Παρασκευή: Στον θείο η επιμέλεια των παιδιών - Γιατί θα παραμείνουν στο Ίδρυμα

Η επιμέλεια των δύο παιδιών του δολοφονημένου Πολωνού καθηγητή του Μπέρκλεϊ, θα ανατεθεί στον αδελφό του, ο οποίος ωστόσο, δεν μπορεί να τα πάρει μαζί του στην Πολωνία.

Μιλώντας στο «Live News» του Mega, περιέγραψε το πώς βίωσε το τραγικό περιστατικό, ενώ εξήγησε το πρόβλημα που έχει προκύψει με το ζήτημα των δύο ανήλικων παιδιών.

«Είναι στο ίδιο Ίδρυμα, ωστόσο, δεν κοιμούνται στο όδιο δωμάτιο, Επειδή υπάρχουν διαφορετικά δωμάτια για τα κορίτσια και διαφορετικά για τα αγόρια.», ανέφερε αρχικά.

«Κατέθεσα στον φάκελο της υπόθεσης τον Ιούλιο. Και ο εισαγγελέας είπε ότι τα παιδιά πρέπει μα έρθουν αμέσως στην Πολωνία. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι έχω τη νόμιμη επιμέλεια, όμως τα παιδιά παραμένουν εδώ».

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι και τα παιδιά από την πλευρά τους, επιθυμούν να πάνε στην Πολωνία και συμπλήρωσε: «Δεν μπορώ μα πάρω τα παιδιά διότι υφίσταται ακόμα η απόφαση όυι έχω μεν, τη νόμιμη επιμέλεια, αλλά ο τόπος διαμονής είναι το Ίδρυμα.

Αυτή είναι η απόφαση του δικαστηρίου. Όταν άκουσα για τη δολοφονία, ήρθα στην Ελλάδα και τους είπα ότι είχε ήδη αυτά τα προβλήματα. Οπότε, όταν προσπαθούσαν να τη συλλάβουν, θα έπρεπε να το κάνουν έτσι ώστε τα παιδιά να μην μπουν σε κίνδυνο».

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Αδελφός θύματος: «Έβλεπε τα παιδιά σε δημόσιο χώρο, επειδή φοβόταν»

Δεν πέρασε από το μυαλό μου ότι θα τον δολοφονήσει. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό. Φυσικά υπήρχαν απειλές και τέτοια περιστατικά αλλά το ότι θα τον δολοφονούσε; Κάθε φορά που ερχόταν εδώ, πήγαινε να πάρει τα παιδιά από ένα δημόσιο μέρος επειδή φοβόταν.

Δεν ήθελε να πατήσει καν το πόδι του μέσα στο σπίτι. Και ο τόπος, που δολοφονήθηκε, ήταν εξωτερικά. Στεκόταν έξω, στον δρόμο.

Τον χτυπούσε, τον απειλούσε. Και προφανώς αυτός φοβόταν. Δεν ήθελε να έρθει, είχε έρθει εδώ μόνο για τα παιδιά. Δεν ήρθε για τουρισμό. Πήγαμε στο τμήμα και τους είπαμε ότι η γυναίκα τον είχε βγάλει φωτογραφία. Η μητέρα μου ήταν στο τηλεφωνο μαζί του και εκείνος της έλεγε έκπληκτος ότι βλέπει να τον τραβάει φωτογραφία».

Τέλος, σχετικά με τα δύο ανήλικα παιδιά επανέλαβε: «Είναι διαρκώς μέσα στο Ίδρυμα, όλη την ώα. Έχω πρόβλημα να τα πάρω για το βράδυ. Δεν μπορώ να το κάνω. Μπορώ μόνο να έρθω εδώ και να κανονίσω συναντήσεις, και να είμαι μαζί τους μόνο μερικές ώρες», συμπλήρωσε.