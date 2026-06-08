Αγία Παρασκευή: Ακόμα ένας θάνατος μοτοσικλετιστή - Συγκρούστηκε με ΙΧ στη Μεσογείων

Ένα ακόμα τραγικό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (7/6) στην Αγία Παρασκευή, με θύμα έναν 22χρονο μοτοσικλετιστή που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, στην περιοχή του Σταυρού Αγίας Παρασκευής, στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαραθώνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο νεαρός οδηγός κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του όταν, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, έχασε τον έλεγχο του δικύκλου και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ΙΧ αυτοκίνητο που κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση, κοντά στη συμβολή της λεωφόρου Μεσογείων με τη λεωφόρο Λαυρίου.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της, ανετράπη και σύρθηκε στο οδόστρωμα, καταλήγοντας στο πεζοδρόμιο. Ο 22χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ η 23χρονη συνεπιβάτιδα της μηχανής τραυματίστηκε ελαφρά.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους δύο επιβαίνοντες και τους μετέφεραν σε νοσοκομείο. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο έχει αναλάβει το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.