Άγιοι Ανάργυροι: Φωτιά τα ξημερώματα σε καφετέρια - Άγνωστοι έσπασαν την τζαμαρία του καταστήματος

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης σε καφετέρια στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε κατάστημα στους Αγίους Αναργύρους Αττικής. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 10, 2026

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, άγνωστοι έσπασαν την τζαμαρία του καταστήματος και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά, προκαλώντας υλικές ζημιές στον χώρο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με οκτώ πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί.