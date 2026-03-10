Για όλα τα σενάρια προετοιμάζεται η κυβέρνηση, καθώς παρατεταμένη αστάθεια και περαιτέρω διαταραχές στη ναυτιλία από τον πόλεμο στο Ιράν και την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή θα έχει μεγαλύτερο αρνητικό αντίκτυπο στις τιμές της ενέργειας, θα εντείνει τις υφιστάμενες πληθωριστικές πιέσεις και θα επηρεάσει την ανάπτυξη.

Ήδη η τιμή του πετρελαίου κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, η οποία το πρωί είχε αγγίξει τα 120 αλλά και ο κίνδυνος να εκτιναχθεί στα 150 δολάρια, φέρνει στο προσκήνιο τα πιο εφιαλτικά σενάρια διεθνώς, με την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να προειδοποιεί ότι πρέπει να υπάρξει προετοιμασία για το «αδιανόητο».

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ, οι περιορισμοί στην παραγωγή πετρελαίου από αραβικές χώρες «κλειδιά» όπως η Σαουδική Αραβία, οι επιθέσεις σε κρίσιμα διυλιστήρια για την τροφοδοσία και το φυσικό αέριο που κατέγραψε άλμα 30% στις τιμές στην Ευρώπη, έχουν σημάνει παγκόσμιο συναγερμό και απειλούν ήδη νοικοκυριά και επιχειρήσεις, εγείροντας φόβους για νέους κλυδωνισμούς στις τιμές της ενέργειας.

Υπό αυτά τα δεδομένα η κυβέρνηση επεξεργάζεται ήδη μέτρα για τη θωράκιση της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας έναντι των επιπτώσεων του πολέμου. Αυτά εξετάστηκαν στη χθεσινή σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Γρήγορα αλλά όχι πρόχειρα τα μέτρα στήριξης - Τι συζητείται

Το οριστικό πλέγμα των παρεμβάσεων θα οριστικοποιηθεί εντός της τρέχουσας εβδομάδας και εν συνεχεία θα ανακοινωθεί. Σε πρώτη φάση το κυβερνητικό επιτελείο φαίνεται να προκρίνει την επανάληψη ενός πλαφόν στο περιθώριο κέρδους τόσο στα καύσιμα όσο και σε μία σειρά βασικών προϊόντων, βάσει του μοντέλου που είχε υιοθετηθεί και μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κατόπιν παρακολούθησης της πορείας των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου διεθνώς – εφόσον απαιτηθεί – θα ενεργοποιηθούν και εισοδηματικές παρεμβάσεις όπως το fuel pass και το market pass.

«Η κυβέρνηση θα κινηθεί γρήγορα αλλά όχι πρόχειρα», τόνισε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης στο MEGA, δίνοντας το στίγμα. Διαβεβαίωσε για τη βούληση της κυβέρνησης να κινηθεί γρηγορότερα από άλλες χώρες της Ε.Ε όπως το έπραξε με τον κορωνοϊό αλλά και στην ενεργειακή κρίση του 2022, αλλά υπογράμμισε ότι αυτό θα γίνει αφού το ζήτημα τεθεί στις σωστές του διαστάσεις.

Τα κριτήρια για τη λήψη μέτρων στήριξης σύμφωνα με τον ίδιο θα είναι αφενός οι συνολικές συνέπειες του πολέμου, αφετέρου οι δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Και φυσικά όπως επισημαίνεται όλα θα εξαρτηθούν από την ένταση και την ένταση και την έκταση χρονικά της κρίσης. Σε κάθε περίπτωση το μήνυμα της κυβέρνησης όπως το διατύπωσε ο κ. Χατζηδάκης είναι ότι απέναντι σε φαινόμενα αισχροκέρδειας στις τιμές των καυσίμων η κυβέρνηση «θα είναι αδιαπραγμάτευτη» και θα κινηθεί «ταχύτατα και αποφασιστικά».

Αυξήσεις στη βενζίνη - Φόβοι για ντόμινο σε βασικά προϊόντα

Η ανησυχία εξάλλου για την έκρηξη των τιμών στα καύσιμα δεν είναι έωλη. Ήδη οι τιμές στη βενζίνη έχουν «τσιμπήσει» στα 1,90 με 2 ευρώ το λίτρο, ενώ καταγράφηκαν ακόμα και τιμές της τάξης των 2,29 ευρώ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία οι αυξήσεις στα καύσιμα ανήλθαν στο 7% μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Οι βενζινοπώλες παράλληλα προειδοποιούν ότι επίκειται νέα σημαντική αύξηση και στο πετρέλαιο κίνησης.

Η τροχιά χάους στη διεθνή τιμή του πετρελαίου καθώς και η ανοδική τάση σε αυτή του φυσικού αερίου, εγείρουν φόβους για ντόμινο αυξήσεων και σε ειδή πρώτης ανάγκης όπως το ψωμί, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για τιμή στα 1,40 ευρώ το κιλό από 1,20 σήμερα.

Αντίκτυπο αναμένεται να έχει ο πόλεμος και στον πληθωρισμό. Στο ακραίο σενάριο που ενσωματώνει ο προϋπολογισμός του 2026 για πετρέλαιο στα 100 δολάρια το βαρέλι για το σύνολο του έτους, ο πληθωρισμός θα υπερδιπλασιαστεί στο 4,7. , αν το πετρέλαιο μείνει στα 100$/για το σύνολο του έτους , τότε ο πληθωρισμός υπερδιπλασιάζεται σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις στο 4,7%.

Ο φόβος του κυβερνητικού επιτελείου είναι μία νέα ενεργειακή κρίση με διάρκεια, η οποία θα μπορούσε να πυροδοτήσει ένα νέο πληθωριστικό σοκ, με τις τιμές των καυσίμων και τους λογαριασμούς ενέργειας στο επίκεντρο.

Αυτό ακριβώς απασχόλησε και το χθεσινό Eurogroup με τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρό του να στέλνει το μήνυμα ότι η Ευρώπη έχει την ανθεκτικότητα να απορροφήσει «προσωρινά σοκ». Άπαντες, ωστόσο, προετοιμάζονται για μία παρατεταμένη περίοδο αστάθειας με άγνωστο το μέγεθος των επιπτώσεων στη ναυτιλία, τις τιμές της ενέργειας και τον πληθωρισμό. Ο ίδιος πάντως υποστήριξε ότι η Ευρώπη έχει τα εργαλεία να αντιδράσει, αλλά ακόμα δεν είμαστε όπως είπε στο σημείο ενεργοποίησής τους.

«Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αναπτύξαμε εργαλεία για κρίσεις, αλλά προς το παρόν δεν είμαστε ακόμη στο σημείο να τα ενεργοποιήσουμε. Χρειάζεται σταθερότητα για να σκεφτούμε τις κατάλληλες δράσεις. Το μήνυμα είναι ότι έχουμε εργαλεία και πολιτική βούληση να αντιδράσουμε, αν χρειαστεί», είπε χαρακτηριστικά.