Άγιος Δημήτριος: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο δήμος μετά την κακοκαιρία

Ο δήμος Αγίου Δημητρίου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας της κακοκαιρίας την 24η Δεκεμβρίου.

Η σχετική απόφαση εκδόθηκε από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας μετά από σχετικό αίτημα του δημάρχου της πόλης Στέλιου Μαμαλάκη, καθώς διαπιστώθηκαν καθιζήσεις σε δρόμους κοντά σε οικίες γύρω από το Ρέμα της Πικροδάφνης.

Συγκεκριμένμα, ο τεράστιος όγκος νερού από τη βροχή της Παραμονής Χριστουγέννων που έπεσε σε συνδυασμό με τα φερτά υλικά, έκανε το ρέμα της πιρκοδάφνης να «φουσκώσει». Έχουν τοποθετηθεί κορδέλες ασφαλείας για τη διέλευση πεζών και οχημάτων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, θα διαρκέσει τρεις μήνες. Ο Στέλιος Μαμαλάκης δήλωσε: «Αυτό που βλέπετε είναι ένα μέρος του κακού, και ίσως είναι το πιο εντυπωσιακό, αλλά υπάρχουν και ακόμα χειρότερα. Υπάρχουν σπίτια που έχει υποχωρήσει τελείως η αυλή και ένα έχει πάρει κλίση. Προβήκαμε τότε στο αίτημα μας για κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το δήμο», είπε μεταξύ άλλων.