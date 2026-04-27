Άγιος Δημήτριος: Στα δικαστήρια οι τρεις συλληφθέντες - Οι αντιφάσεις του 20χρονου

Εντός της ημέρας αναμένεται να μεταχθούν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οι τρεις - από τους τέσσερις - συλληφθέντες για την υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου την περασμένη εβδομάδα.

Πρόκειται για τον 18χρονο φίλο του 20χρονου δράστη και τις δύο νεαρές κοπέλες, που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία.

Και οι τρεις καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για τα γεγονότα της νύχτας της δολοφονίας, αλλά και για όσα ακολούθησαν μέχρι να παραδεχθούν την εμπλοκή τους στην υπόθεση.

Οι αντιφάσεις του 20χρονου

Η μία από τις δύο νεαρές που δικάζονται είναι η πρώην σύντροφος του 27χρονου - και νυν του 20χρονου.

Η ίδια υποστηρίζει πως ενημερώθηκε για τη δολοφονία τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (23/04) από τον ίδιο, ενώ φέρεται να τον προέτρεψε να παραδοθεί στις Αρχές.

Κατάθεση αναμένεται να δώσει και η μητέρα της, η οποία λέει ότι έμαθε για τον θάνατο του 27χρονου από τη γειτονιά και στη συνέχεια επικοινώνησε με την κόρη της, καλώντας την να επιστρέψει στο σπίτι με πρόσχημα οικογενειακό λόγο.

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο μικροσκόπιο της έρευνας έχει μπει βιντεοληπτικό υλικό που φέρεται να καταγράφει τον 20χρονο δράστη και έναν φίλο του να κατευθύνονται προς το σημείο του εγκλήματος, στο πάρκο του Ασυρμάτου.

Επέβαιναν σε ένα νοικιασμένο όχημα.

Το στοιχείο αυτό έρχεται σε αντίθεση με την αρχική κατάθεση του κατηγορούμενου, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι μετέβη στο σημείο με διαφορετικό αυτοκίνητο.