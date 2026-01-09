Μενού

Άγιος Παντελεήμονας: Ανήλικες «αγέλη» ξυλοκόπησαν 16χρονη - Διώξεις και στους γονείς

Τέσσερις ανήλικες κατηγορούνται για επίθεση σε 16χρονη στον Άγιο Παντελεήμονα και ασκήθηκαν διώξεις και σε τρεις γονείς για παραμέληση.

Reader symbol
Newsroom
Κύκλωμα καζίνο
Ευελπίδων | INTIME
  • Α-
  • Α+

Σοκ προκαλεί η υπόθεση άγριας επίθεσης σε 16χρονη στον Άγιο Παντελεήμονα, με πρωταγωνίστριες τέσσερις ανήλικες που συνελήφθησαν μετά το περιστατικό στην οδό Αγίου Μελετίου.

Η Εισαγγελία άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, ενώ στο κάδρο μπήκαν και οι οικογένειές τους.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, δίωξη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου ασκήθηκε και σε τρεις γονείς, οι οποίοι συνελήφθησαν μαζί με τις κόρες τους. Παρά τις κατηγορίες, ανήλικες και γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι, με την υπόθεση να οδηγείται πλέον σε ρητή δικάσιμο.

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της νεανικής βίας και της ευθύνης των κηδεμόνων.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ