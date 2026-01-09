Άγιος Παντελεήμονας: Ανήλικες «αγέλη» ξυλοκόπησαν 16χρονη - Διώξεις και στους γονείς

Σοκ προκαλεί η υπόθεση άγριας επίθεσης σε 16χρονη στον Άγιο Παντελεήμονα, με πρωταγωνίστριες τέσσερις ανήλικες που συνελήφθησαν μετά το περιστατικό στην οδό Αγίου Μελετίου.

Η Εισαγγελία άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, ενώ στο κάδρο μπήκαν και οι οικογένειές τους.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, δίωξη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου ασκήθηκε και σε τρεις γονείς, οι οποίοι συνελήφθησαν μαζί με τις κόρες τους. Παρά τις κατηγορίες, ανήλικες και γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι, με την υπόθεση να οδηγείται πλέον σε ρητή δικάσιμο.

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της νεανικής βίας και της ευθύνης των κηδεμόνων.