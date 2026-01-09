Άγιος Παντελεήμονας: Ανήλικες ξυλοκόπησαν 15χρονη - 4 κορίτσια στον Εισαγγελέα

Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό βίας ανάμεσα σε ανηλίκους και πάλι με πρωταγωνίστριες κοπέλες, μαθήτριες που ξυλοκόπησαν συμμαθήτριά τους με αποτέλεσμα η 15χρονη να νοσηλεύεται προληπτικά. Οι φερόμενες ως θύτριες, θα περάσουν την πόρτα του Εισαγγελέα το πρωί της Παρασκευής.
Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, οι μαθήτριες ξυλοκόπησαν τη 15χρονη στην οδό Αγίου Μελετίου, στον Άγιο Παντελεήμονα,την Πέμπτη. Το θύμα έχει καταγωγή από την Κίνα, κάτι που κρατά ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν ρατσιστικά κίνητρα. Αντίστοιχα, οι φερόμενες ως θύτριες έχουν καταγωγή από Αίγυπτο, Γεωργία και Ελλάδα.
Η 15χρονη νοσηλεύτηκε προληπτικά στο νοσοκομείο Παίδων, χωρίς να κινδυνεύει, αλλά έχει μώλωπες και αμυχές.
Οι 4 μαθήτριες αλλά και οι γονείς τους σήμερα θα βρεθούν ενώπιον του Εισαγγελέα.
