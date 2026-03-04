Στο νοσοκομείο διακομίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (4/3) ανήλικος τραυματισμένος από αιχμηρό αντικείμενο στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι έξω από το 41ο Λύκειο Αθηνών, επί της οδού Λέλας Καραγιάννη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Orange Press Agency, ομάδα πέντε με έξι ατόμων επιτέθηκε σε έναν 17χρονο και ένας εξ αυτών τον τραυμάτισε με μαχαίρι τύπου καραμπίτ στον μηρό.

Καθηγητής τον βρήκε μες τα αίματα απέναντι από την είσοδο του σχολείου και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Οι Αρχές διερευνούν το περιστατικό ενώ σύμφωνα με το dikastiko.gr, η επίθεση εναντίον του 17χρονου έχει οπαδικό κίνητρο.