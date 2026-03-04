Μενού

Άγιος Παντελεήμονας: Στο νοσοκομείο ανήλικος με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο

Στο νοσοκομείο διακομίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης ανήλικος τραυματισμένος από αιχμηρό αντικείμενο στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Reader symbol
Newsroom
Σχολείο στην Αθήνα
Σχολείο στην Αθήνα στην πλ. Αμερικής | Orange Press Agency
  • Α-
  • Α+

Στο νοσοκομείο διακομίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (4/3) ανήλικος τραυματισμένος από αιχμηρό αντικείμενο στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι έξω από το 41ο Λύκειο Αθηνών, επί της οδού Λέλας Καραγιάννη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Orange Press Agency, ομάδα πέντε με έξι ατόμων επιτέθηκε σε έναν 17χρονο και ένας εξ αυτών τον τραυμάτισε με μαχαίρι τύπου καραμπίτ στον μηρό.

Καθηγητής τον βρήκε μες τα αίματα απέναντι από την είσοδο του σχολείου και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Οι Αρχές διερευνούν το περιστατικό ενώ σύμφωνα με το dikastiko.gr, η επίθεση εναντίον του 17χρονου έχει οπαδικό κίνητρο.

 

 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ