«Άγιος Σάββας»: Υπογράφηκε έργο ανακαίνισης ύψους 3,2 εκατομμύρια ευρώ

Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υπεγράφη η σύμβαση για την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό υποδομών στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας».

Παρόντες στην τελετή ήταν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, καθώς και στελέχη της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» και της διοίκησης του νοσοκομείου.

Το έργο, ύψους 3,2 εκατ. ευρώ, προβλέπει την ανακαίνιση των νοσηλευτικών μονάδων του 3ου και 4ου ορόφου, την αναβάθμιση του Γραφείου Ιατρών και την εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Υποδομών, η παρέμβαση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης δημόσιων υποδομών υγείας, που περιλαμβάνει ενεργειακές αναβαθμίσεις σε 38 νοσοκομεία με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε το έργο «ουσιαστική αναβάθμιση» για τις υπηρεσίες που παρέχονται σε ογκολογικούς ασθενείς, τονίζοντας ότι η φροντίδα τους αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Δ.Σ. του νοσοκομείου Χρήστος Φασιανός επισήμανε ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο ανακαίνισης από την ίδρυση του «Αγίου Σάββα», με στόχο να φιλοξενήσει νέους και εφήβους ασθενείς και να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες σε όλους.

Η ολοκλήρωση των εργασιών αναμένεται σε περίπου δύο χρόνια, με τη φιλοδοξία το νοσοκομείο να μετατραπεί σε μια σύγχρονη μονάδα υγείας που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες ασθενών και προσωπικού.