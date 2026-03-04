Με διαφορετικά συναισθήματα υποδέχθηκαν οι διάδικοι εντός της αίθουσας την απόφαση του Εφετείου για τη Χρυσή Αυγή, σήμερα Τετάρτη 4 Μαρτίου.

Η Μάγδα Φύσσα, συγκινημένη με την ανακοίνωση της ενοχής και σε δεύτερο βαθμό, αγκαλιάστηκε με συνηγόρους και άλλους υποστηρικτές, ενώ με συναισθήματα χαράς υποδέχθηκαν την απόφαση και οι δικηγόροι πολιτικής αγωγής.

Την ίδια στιγμή, Κασιδιάρης και Λαγός έδειχναν απογοητευμένοι από την έκβαση της δίκης, όπως κατέγραψαν φωτογραφίες που ήρθαν στη δημοσιότητα.

Η απόφαση του Εφετείου

Σύμφωνα με την απόφαση του Εφετείου, η Χρυσή Αυγή αναγνωρίστηκε ως εγκληματική οργάνωση, με τους 42 κατηγορούμενους να κρίνονται και πάλι ένοχοι.

Ειδικότερα και όπως προκύπτει από τις πρώτες πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ένοχοι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης κρίθηκαν επτά από τους πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Ειδικότερα, πρόκειται για τους: Νίκο Μιχαλολιάκο, Ηλία Κασιδιάρη, Γιάννη Λαγό, Χρήστο Παππά, Ηλία Παναγιώταρο, Γιώργο Γερμενή και Αρτέμη Ματθαιόπουλο.

Για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση καταδικάστηκαν, και σε δεύτερο βαθμό, οι άλλοι 11 βουλευτές της Χ.Α., αλλά και ο δολοφόνος του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, και οι πυρηνάρχες Νίκαιας, Γιώργος Πατέλης, και Περάματος, Αναστάσιος Πανταζής.

Ειδικότερα, ένοχοι για ένταξη κρίθηκαν οι: Αντώνιος Γρέγος, Ελένη Ζαρούλια, Πολύβιος Ζησιμόπουλος, Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Νίκος Κούζηλος, Δημήτρης Κουκούτσης, Νίκος Μίχος, Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης, Στάθης Μπούκουρας, Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος και Μιχάλης Αρβανίτης.

Για την δολοφονία του Παύλου Φύσσα, πλην του δράστη Γιώργου Ρουπακιά, κρίθηκαν ένοχοι για συνεργεία στην ανθρωποκτονία άλλοι 14 κατηγορούμενοι.

Πρόκειται για τους Ιωάννη Άγγο, Μάριο Αναδιώτη, Γιώργο Δήμου, Ιωάννη Καζαντζόγλου, Ελπιδοφόρο Καλαρίτη, Ιωάννη Κομιανό, Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Αναστάσιο Μιχάλαρο, Γιώργο Πατέλη, Γιώργο Σκάλκο, Γιώργο Σταμπέλο, Λέοντα Τσαλίκη και Νικόλαο Τσόρβα.

Για την επίθεση σε βάρος των αλιεργατών στο Πέραμα, ένοχοι κρίθηκαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οι πέντε κατηγορούμενοι. Πρόκειται για τους Δημήτρη Αγριογιάννη, Μάρκο Ευγενικό, Θωμά Μαρίας, Αναστάσιο Πανταζή και Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο.