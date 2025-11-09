Το άγνωστο τοπίο της Κρήτης που θυμίζει Καππαδοκία

Μέσα στις τόσες ομορφιές της Ελλάδας υπάρχουν κάποιες τοποθεσίες που θυμίζουν... εξωγήινα τοπία. Ένα τέτοιο απόκοσμο τοπίο, από τα πιο περίεργα και συνάμα εντυπωσιακά μνημεία της φύσης σε ολόκληρη την Ελλάδα, βρίσκεται στην Κρήτη.
Ο λόγος για τους Κομολιθους στο χωριό Ποταμίδα Κισσάμου, περίπου 35 χλμ. δυτικά της πόλης των Χανίων.
Πρόκειται για λόφους από μαλακό άργιλο που έχουν διαβρωθεί με το πέρασμα του χρόνου δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα. Οι ειδικοί λένε πως σχηματίστηκαν πριν από εκατομμύρια χρόνια στον πυθμένα της θάλασσας.
