Άγρια επίθεση σε κομμωτήριο στον Ωρωπό: Πέντε άτομα με καλυμμένα πρόσωπα ξυλοκόπησαν 30χρονο

Άγρια επίθεση δέχθηκε 3χρονος από ομάδα αγνώστων, μέσα στο κομμωτήριο του στη Σκάλα Ωρωπού.

Οι δράστες, πέντε άτομα που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, μπήκαν γύρω στις 15:00 μπήκαν στο κατάστημα, στην οδό Μαρμαρά και χτύπησαν τον ιδιοκτήτη με σφυριά και μεταλλικά αντικείμενα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τον τραυμάτισαν σοβαρά στο κεφάλι και το σώμα. Το θύμα της επίθεσης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Αθήνας.

Χτυπήματα από τους αγνώστους δέχτηκε και ένας 29χρονος που βρισκόταν στο κομμωτήριο, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του. Η Ασφάλεια προσπαθεί να εντοπίσει ίχνη των δραστών που διέφυγαν και να ρίξει φως στα κίνητρά τους.