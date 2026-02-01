Αγρίνιο: Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα στο κέντρο της πόλης

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε επιχείρηση υποδημάτων στο κέντρο του Αγρινίου στην οδό Κύπρου στη Στοά Παπαγιάννη το πρωί της Κυριακής (1/2).
Σύμφωνα με το agriniopress.gr, μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής βρέθηκε στο χώρο και έσπασαν τις εισόδους τόσο στην αποθήκη όσο και στο κατάστημα με τροχό και βαριοπούλες. Πρόκειται για αποθήκη γνωστού καταστήματος με υποδήματα.
Η κατάσβεση βρίσκεται σε εξέλιξη από ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ η περιοχή έχει «πνιγεί» από πυκνούς καπνούς που είναι ορατοί σε μεγάλο μέρος του Αγρινίου. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί.
Στην κατάσβεση συνδράμει και γερανοφόρο όχημα. Συντονίζουν ο διοικητής των Π.Υ. της Αιτωλοακαρνανίας Στράτος Πετράκης και ο Διοικητής της Π.Υ. Αγρινίου κ. Αποστόλου
