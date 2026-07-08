Άγριο επεισόδιο στο Κέντρο Υγείας Σπάτων: Τρεις άντρες επιτέθηκαν στους νοσηλευτές

Αλαλαγμός επικράτησε το βράδυ της Τρίτης (7/7) στα Σπάτα, όταν τρεις άνδρες, ηλικιών 34, 29 και 20 ετών, ενεπλάκησαν σε επεισόδιο στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, με αποτέλεσμα την επέμβαση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με το dikastiko, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00, όταν οι τρεις άνδρες φέρονται να ήρθαν σε διαπληκτισμό με μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού μέσα στο κτίριο του Κέντρου Υγείας Σπάτων.

Την «έπεσαν» στους νοσηλευτές μέσα στο Κέντρο Υγείας

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν στην προσαγωγή τους και τους μετέφεραν στο Αστυνομικό Τμήμα Σπάτων. Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η ένταση συνεχίστηκε και εκεί, καθώς οι τρεις άνδρες φέρονται να προκάλεσαν φθορές στον χώρο των κρατητηρίων.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, απειλή, εξύβριση, βία κατά υπαλλήλων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Οι τρεις κατηγορούμενοι παραμένουν υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.