Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Ήθελα να ανέβω στη σκηνή να τις χαστουκίσω - Δεν κάνεις για μοντέλο, κουκλίτσα μου»

Ξέσπασε η Δήμητρα Αλεξανδράκη μέσα από το νέο βίντεο που ανέβασε στο κανάλι της στο YouTube μια επίδειξη μόδας στην οποία πήγε πριν από μερικές ημέρες και παρά την άρτια διοργάνωση, η ίδια εκνευρίστηκε από τον τρόπο με τον οποίο τα μοντέλα (δεν) ανέδειξαν τις δημιουργίες της σχεδιάστριας.

«Αυτήν την εβδομάδα πήγα σε ένα εκπληκτικό fashion show που επιμελήθηκε η σχεδιάστριά μου, η Τζένη. Ένα πράγμα που παρατήρησα είναι ότι τα μοντέλα, τελείως αντικειμενικά, δεν ήξεραν να αναδείξουν τις δημιουργίες του κάθε σχεδιαστή ή σχεδιάστριας.

Δεν μπορεί να είναι ένα ρούχο που να πρέπει να του δώσεις αέρα και εσύ να βγαίνεις και να το κρατάς. Ήθελα να ανέβω στη σκηνή να τις χαστουκίσω, αλήθεια. Επίσης ήταν τσαλακωμένα τα ρούχα, γιατί φαινόταν ότι καθόντουσαν», είπε αρχικά η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

«Να ξέρετε ότι ένα μοντέλο σε προσλαμβάνουν όχι για να δείξεις τα κάλλη σου, αλλά για να αναδείξεις το ρούχο. Οπότε δεν γίνεται να κάθεσαι, να τρως, να σπας και να τσαλακώνεις και να καταστρέφεις όλη την εικόνα», πρόσθεσε η ίδια.

«Βγήκαν πάνω στο stage και ειλικρινά με έπιασαν τα νεύρα μου. Όλα τσαλακωμένα, υφάσματα πανάκριβα και να έχουν γίνει σαν σφουγγαρόπανα.

Είστε ακατάλληλες, δεν κάνετε για μοντέλα, πάτε να βρείτε άλλη δουλειά. Δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά, κουκλίτσα μου.

Ναι, είσαι όμορφη, είσαι κούκλα, η πιο όμορφη του πλανήτη. Δεν κάνεις για μοντέλο όμως, ειλικρινά. Κάπου ώπα, τα έχουμε κάνει σαλάτα.

Ειλικρινά, δεν κάνετε, αλλάξτε δουλειά. Εκνευρίστηκα. Το να είσαι μια όμορφη φατσούλα δεν σε κάνει μοντέλο», τόνισε, μεταξύ άλλων, η Δήμητρα Αλεξανδράκη.