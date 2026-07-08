Το λάθος που θα σου κοστίσει ακριβά: Το χωριό που «μοιράζει» πρόστιμα αν εμφανιστείς με μαγιό ή χωρίς μπλούζα

Έως και 200 ευρώ πρόστιμο στους τουρίστες που εμφανίζονται με μαγιό ή μπλούζα εκτός παραλίας επιβάλλουν οι αρχές στη Βαρένα, ένα γραφικό χωριό στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας, για να διαφυλαχτεί η ηρεμία των κατοίκων.

Η Βαρένα, η οποία μετρά περίπου 650 μόνιμους κατοίκους, δέχεται κάθε χρόνο ένα ολοένα και μεγαλύτερο κύμα επισκεπτών, γεγονός που οδήγησε τη δημοτική αρχή να λάβει μέτρα, με στόχο να διαφυλαχθεί η αυθεντικότητα του χωριού και να διασφαλιστεί η ηρεμία των κατοίκων.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυκλοφορία χωρίς μπλούζα ή με μαγιό επιτρέπεται μόνο στις παραλίες της λίμνης και στις βόλτες με σκάφος, ενώ οι παραβάτες θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμα από 50 έως 200 ευρώ.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα οργανωμένα γκρουπ περιορίζονται στα 25 άτομα, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός στα στενά, πλακόστρωτα σοκάκια του χωριού, ενώ απαγορεύτηκε και η χρήση μεγαφώνων από τους ξεναγούς.

«Η Βαρένα είναι ένα υπέροχο χωριό και είμαστε περήφανοι που υποδεχόμαστε κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο», δήλωσε ο δήμαρχος Μάουρο Μαντσόνι (Mauro Manzoni) και πρόσθεσε: «Ωστόσο, η ποιότητα ζωής των κατοίκων μας δεν μπορεί να θυσιάζεται στον βωμό του μαζικού τουρισμού».

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Σύμφωνα με τον Guardian, τα μέτρα εφαρμόζονται εδώ και λίγες ημέρες και φαίνεται ότι έχουν γίνει αποδεκτά από τους κατοίκους, ιδιαίτερα ο κανόνας για την ενδυμασία.

«Στην παραλία μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά όταν περπατάς στο χωριό και μπαίνεις σε καταστήματα, εστιατόρια, εκκλησίες ή στην πλατεία, πρέπει να είσαι ντυμένος αξιοπρεπώς», είπε ένας ιδιοκτήτης καταστήματος στο τηλεοπτικό δίκτυο TGCom24 του Mediaset.

Ένας άλλος σχολίασε: «Ήταν καιρός, πρόκειται για ένα σωστό μέτρο. Το σημαντικό τώρα είναι να διασφαλιστεί η εφαρμογή του».

Σημειώνεται ότι πολλά χωριά και πόλεις της Ιταλία έχουν λάβει παρόμοια μέτρα στην προσπάθειά τους να διαχειριστούν τις συνέπειες του υπερτουρισμού.

Το 2022, ο τότε δήμαρχος του Σορέντο είχε επιβάλει βαριά πρόστιμα σε όσους κυκλοφορούσαν με μαγιό ή χωρίς μπλούζα στο κέντρο της πόλης, κάνοντας λόγο για συμπεριφορά που έβλαπτε την εικόνα της. Αντίστοιχα στο κοσμοπολίτικο Πορτοφίνο στη Λιγουρία, οι αρχές απαγόρευσαν το 2023 τις selfies σε συγκεκριμένα σημεία και δημιούργησαν ζώνες όπου οι τουρίστες δεν επιτρέπεται να στέκονται για πολλή ώρα, ώστε να μειωθεί ο συνωστισμός.