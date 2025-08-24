Άγριο επεισόδιο στο Ζεφύρι: Ρομά χτύπησαν, λήστεψαν τρία άτομα και έβαλαν φωτιά στο ΙΧ τους

Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα στο Ζεφύρι την Κυριακή (24/8), καθώς τρεις Ρομά που επέβαιναν σε ΙΧ προσέγγισαν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν επίσης τρία άτομα (δύο άντρες και μία γυναίκα).

Σύμφωνα με πληροφορίες, αφού τους χτύπησαν και τους λήστεψαν, έβαλαν φωτιά στο όχημά τους.

Το συμβάν σημειώθηκε μισή ώρα μετά τις 5 το απόγευμα στην συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Ομήρου, στο Ζεφύρι.

Οι δύο άντρες που τραυματίστηκαν από την επίθεση μεταφέρθηκαν με ίδια μέσα σε νοσοκομείο, ενώ μετά από αναζητήσεις της ΟΠΚΕ εντοπίστηκε και προσήχθη από την ευρύτερη περιοχή ένας ύποπτος, ο οποίος αναγνωρίστηκε από την παθούσα και συνελήφθη.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπολοίπων δραστών.

