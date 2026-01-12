Νέες έριδες προέκυψαν ανάμεσα σε αγρότες και κυβέρνηση, λίγο πριν την αυριανή (13/1) συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή τις κυβερνητικές απαιτήσεις για τη σύνθεση των επιτροπών εκρπροσώπων τους.

Όπως αναφέρει το thesspost, οι διχογνωμίες ξεκίνησαν αφού η κυβέρνηση, αν και υπάκουσε να συναντηθεί με δύο επιτροπές, ωστόσο καθόρισε τον αριθμό τους σε 20 συν 20 άτομα και όχι σε 25 συν 10 που είχε προτείνει η Πανελλαδική Επιτροπή των αγροτών.

Οι αγρότες από την άλλη θεώρησαν ότι αυτό είναι προσχηματικό, καθώς με αυτή την πρόταση το Μαξίμου θέλει να ευνοήσει μπλόκα που έχουν διαφοροποιηθεί από την Πανελλαδική, όπως αυτά στα Πράσινα Φανάρια και οστην Κρήτη.

Αγρότες: Το επικοινωνιακό «τρικ» της κυβέρνησης

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Πανελλαδική εκτιμά πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θέτοντας νέους όρους για τις επιτροπές που συμφέρουν το αφήγημά της, έχει σκοπό να παρουσιάσει ως αδιάλλακτους όσους απαιτήσουν την επίλυση όλων των προβλημάτων των αγροτών.

Έτσι δεν αποκλείεται να επέλθει ακόμη και ρήξη της τελευταίας στιγμής και να ναυαγήσει ο διάλογος πριν ξεκινήσει η συνάντηση.

Στα «δύο» οι αγρότες

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στο Open, o Χρήστος Τσίλιας, πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού Τριλόφου δήλωσε ότι έκλεισε το ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 15:00 με αγρότες από τα Πράσινα Φανάρια.

Ο Λουκάς Βούλγαρης, αντιπρόεδρος αγροτικού συλλόγου Λιβαδειάς, ανάφερε:« Το μπλόκο Κάστρου λέει όχι στη συνάντηση. Μας κοροϊδευ=ύουν; Θέλουν να διαλύσουν το αγροτικό μέτωπο. Ας πάνε οι κλεφτοκοτάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παίρνουν χιλιάδες τηλέφωνα σε δικούς τους να σπάσουν τα μπλόκα. Γιατί και αν πάμε τι θα ακούσουμε; Αφού είπαν ότι οικονομικά δεν θα δώσουν τίποτα άλλο. Ένας στους τρεις αγρότες της Βοιωτίας είναι απλήρωτοι.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Βάιος Γκανής, πρόεδρος αγροτικού συλλόγου Βόρειας Φθιώτιδας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά που γίνονται.»

Ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος ενωτικής ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων νομού Λάρισας, τόνισε ότι η εισήγηση των συνελεύσεων στα αγροτικά μπλόκα είναι να μην πάνε στην αυριανή (13/01) συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

