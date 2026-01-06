Αγρότες: Ελεύθερη διέλευση οχημάτων από την ΕΟ Αθηνών-Θεσσαλονίκης - Ανοιχτά διόδια στο Δρασοχώρι

Απόφαση για ελεύθερη διέλευση οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης έχουν λάβει οι αγρότες στο μπλόκο των Μαλγάρων για σήμερα, Τρίτη (06/01) και για αύριο, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιστροφή όλων των εκδρομέων των εορτών όσο αναμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις.

Οι αγρότες έχουν ήδη προαναγγείλει κλείσιμο της εθνικής οδού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μετά από την Πέμπτη.

Η απόφαση αυτή συνοδεύεται από στάση αναμονής μέχρι η κυβέρνηση να προχωρήσει σε εξαγγελίες για την εξειδίκευση των μέτρων, ευελπιστώντας ότι θα πρυτανεύσει η λογική, θα ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους και εκείνοι θα μπορέσουν να γυρίσουν κάποια στιγμή επιτέλους στα σπίτια τους.

Σε αντίθετη περίπτωση, όπως οι ίδιοι δηλώνουν, θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, όπως αποφασίστηκε και στη πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής, και θα προχωρήσουν σε 48ωρους αποκλεισμούς των δρόμων.

Ανοιχτά διόδια στο Δρασοχώρι

Παράλληλα, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια Δροσοχωρίου Ιωαννίνων ενώ από τις 13:00 έως τις 15:00 προσέφεραν πατάτες, γάλα και αυγά στους διερχόμενους οδηγούς, δίνοντας ταυτόχρονα δωρεάν διέλευση σε όλα τα οχήματα.

Επόμενο ραντεβού την Πέμπτη στο μπλόκο Καλπακίου με προορισμό των αποκλεισμό του τελωνείου Κακαβιάς για 48 ώρες.Οι αγρότες ανακοίνωσαν ήδη το επόμενο ραντεβού τους για την Πέμπτη, στο μπλόκο του Καλπακίου και προορισμό το τελωνείο Κακαβιάς που θα το αποκλείσουν για 48 ώρες.