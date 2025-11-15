Αγρότες: Έτοιμοι να κατέβουν ξανά τους δρόμους με νέα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις εμφανίστηκαν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας μετά και τη διαδήλωση της Παρασκευής στην Αγιά της Λάρισας, προειδοποιώντας για σύσταση νέων μπλόκων σε όλη την επικράτεια.

Η απόφαση για το αν θα συσταθεί ένα ενιαίο μπλόκο ή όχι θα ληφθεί στην πανθεσσαλική σύσκεψη της Τρίτης (18/11) στις 6.30μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων, ενώ στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια την ερχόμενη Κυριακή (23/11) θα λάβουν και τις τελικές αποφάσεις για το πού θα στηθούν τα μπλόκα ανά την Ελλάδα.

Όπως έγινε σαφές από τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων τους, οι παραγωγοί είναι έτοιμοι να κατέβουν ξανά στους δρόμους με τα τρακτέρ τους, εφόσον χρειαστεί.

Οι αγρότες ζητούν την άμεση αποδέσμευση των πληρωμών που έχουν μπλοκαριστεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την πληρωμή αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας (ΕΟΑΣΝΛ), Ρίζος Μαρούδας, τόνισε ότι οι αγροτικοί σύλλογοι προσανατολίζονται πλέον σε ένα ισχυρό πανθεσσαλικό μπλόκο, σημειώνοντας πως «ο αγώνας των αγροτών, αφορά την ίδια την επιβίωσή τους».

Όσο για την πανελλαδική σύσκεψη της Νίκαιας, όπου θα καθοριστεί και η τελική στάση τους ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), Παύλος Σατολιάς, κάνει λόγο για μια «εθνική συγκέντρωση».

«Ο αγροτικός κόσμος της χώρας σήμερα διεκδικεί τα δικαιώματά του. Είναι ανεπίτρεπτο, επειδή κάποιοι επιτήδειοι έβαλαν χέρι στα χρήματά μας, να μένουν σε ομηρία και απλήρωτοι 600.000 οικογένειες. Γι’ αυτό έχει δημιουργηθεί μεγάλη ανισορροπία στην τοπική οικονομία στην ύπαιθρο», δήλωσε ο κ. Σατολιάς.