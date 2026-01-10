Σε διάλογο με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά με τα τρακτέρ στα μπλόκα αποφάσισαν οι αγρότες κατά τη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας. Παράλληλα, απορρίφθηκε η πρόταση για διεξαγωγή συλλαλητηρίου στην Αθήνα.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι αγρότες αποφάσισαν για τους αντιπροσώπους που θα μεταβούν στο τετ α τετ με τον πρωθυπουργό την Τρίτη 13/1, ενώ συζήτησαν για την εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Mercosur.

Όπως ανέφερε η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του Mega, οι ίδιοι διαμηνύουν σε κάθε τόνο ότι ο διάλογος αγροτών και κυβέρνησης δεν σηματοδοτεί το τέλος των κινητοποιήσεων. Μάλιστα, αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, τα μπλόκα θα παραμείνουν και οι εκπρόσωποι των πρωτογενούς τομέα θα κλιμακώσουν την δράση τους.

«Εάν δεν έχουμε απαντήσεις, την επόμενη μέρα όχι μόνο δεν αποκλιμακώνεται ο αγώνας αλλά ίσως βρεθούν μπροστά σε ένα χειρότερο σενάριο», σημειώνουν.