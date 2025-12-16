Την απάντηση τους στις νέες δηλώσεις της κυβέρνησης που πρότεινε διάλογο αναμένεται να δώσουν σήμερα, Τρίτη (16/12), οι αγρότες, μετά τις χθεσινές εξαγγελίες του Κώστα Τσιάρα.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κανε λόγο για «δίκαια αιτήματα», ενώ παραδέχτηκε ότι υπάρχουν προβλήματα στον πρωτογενή τομέα. Ο υπουργός έκανε λόγο για «περιθώρια», εντός των οποίων μπορούν να εξεταστούν παρεμβάσεις μεταξύ άλλων στο κόστος παραγωγής, στην ενέργεια, στα καύσιμα, ειδικά όσον αφορά το πετρέλαιο στην αντλία.

Οι αγρότες παρά το γεγονός ότι βλέπουν ότι η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει να αναγνωρίζει τα αιτήματα τους, τονίζουν ότι ακόμα οι απαντήσεις που δίνονται στα βασικά τους αιτήματα είναι ασαφείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι το απόγευμα της Τρίτης ενδέχεται να δοθεί οριστική απάντηση των αγροτών στο κάλεσμα της κυβέρνησης για διάλογο, στον οποίο πρόκειται να συζητηθούν αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

To ενδεχόμενο της αποκλιμάκωσης των μπλόκων

Εφόσον γίνει αποδεκτή η πρόταση για διάλογο, είναι πιθανό να υπάρξει αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Τα τρακτέρ ενδέχεται να αποχωρήσουν από τα οδοστρώματα και να παραμείνουν παραταγμένα στην άκρη των εθνικών οδών, ανοίγοντας τη μερική κυκλοφορία των οχημάτων ώστε να πραγματοποιηούν οι μετακινήσεις των πολιτών το Σαββατοκύριακο πριν από τα Χριστούγεννα.

Μετά την πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στη Νίκαια με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή, οι αγρότες μπαίνουν σε νέο κύκλο διαβουλεύσεων.

Τα 57 πιο δυναμικά μπλόκα της χώρας, σε επίπεδο μαζικότητας, αλλά και όλα τα υπόλοιπα, πρόκειται να συνεδριάσουν τις επόμενες μέρες και θα αποστείλουν τις αποφάσεις τους στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Αυτή η Επιτροπή πρόκειται να απαντήσει και συνολικά στις πρόσφατες δηλώψσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση στην προσπάθεια της να αφήσεια νοιχτό τον διάλογο με τους αγρότες, προχωρά σε νέες παρεμβάσεις στήριξης του πρωτογενούς τομέα, χωρίς ωστόσο να παρεκκλίνει από τις κόκκινες γραμμές, για μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και ικανοποίηση αιτημάτων εντός δημοσιονομικών αντοχών αλλά και εντός κανόνων της Ε.Ε.

Αυτό που δεν διαπραγματεύεται είναι να ανοίξουν οι δρόμοι και να μην επηρεαστούν άλλες κρίσιμες υποδομές από τις κινητοποιήσεις.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε: «Η Ελλάδα πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική της πλειοδοσίας. Το κάλεσμα, λοιπόν, το απευθύνω ξανά για μια ουσιαστική και ειλικρινή συζήτηση χωρίς τελεσίγραφα και με ένα δεδομένο. Το κράτος έχει αντοχές. Το δεύτερο δεδομένο, η όποια κινητοποίηση δεν πρέπει να οδηγεί σε ταλαιπωρία της κοινωνίας».