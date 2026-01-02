Επιστρέφουν από αύριο στα μπλόκα οι αγρότες μετά την ανάπαυλα των γιορτών με το βλέμμα στην πανελλαδική σύσκεψη των Μαλγάρων την Κυριακή όπου όπως όλα δείχνουν θα σκληρύνουν τη στάση τους με ακόμα πιο δυναμικές μορφές κινητοποιήσεων.

Την ίδια ώρα, ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης δήλωσε ότι την Κυριακή θα ανοίξει δίαυλος επικοινωνίας με την κυβέρνηση.

Στα μπλόκα ήδη υπάρχουν εισηγήσεις για γενικευμένη κλιμάκωση, ενώ ορόσημο είναι η Κυριακή και η πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα που θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων, με φωνές αγροτοσυνδικαλιστών να αφήνουν παράθυρο διαλόγου με την κυβέρνηση.

Όπως λένε, οι αγρότες δεν έχουν δει κανένα ουσιαστικό βήμα επίλυσης των αιτημάτων τους από την πλευρά της κυβέρνησης, προκειμένου να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου, γι’ αυτό τον λόγο προτίθενται αμέσως μετά τις γιορτές να κλιμακώσουν περαιτέρω τον αγώνα τους.

Η κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα αναλυτικά στοιχεία για τις πληρωμές του 2025 προς τον αγροτικό κόσμο της χώρας από ΟΠΕΚΕΠΕ, Υπουργείο Οικονοµικών και ΕΛΓΑ. Από τα 3,3 8 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024, οι πληρωμές έφτασαν το 2025 τα 3,8 2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, ακατανόητη χαρακτήρισε την άρνηση διαλόγου από ορισμένους αγροτοσυνδικαλιστές ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. «Από τα 27 αιτήματα των μπλόκων έχουν ικανοποιηθεί ήδη τα 16 και τα άλλα 4 είναι σε φάση επεξεργασίας», σημείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης και πρόσθεσε: «Η εμμονή ορισμένων αγροτοσυνδικαλιστών στα μπλόκα και την άρνηση διαλόγου με τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση είναι ακατανόητη. Είναι η ώρα πια να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας».

Το Σάββατο αποφασίζουν την πρότασή τους οι αγρότες της Νίκαιας

Τριάντα τέσσερις ημέρες συμπληρώθηκαν την Παρασκευή στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στο μπλόκο της Νίκαιας αναζητείται ο τρόπος συνέχισης αυτής της κινητοποίησης.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι σημειώνουν ότι δεν είναι διατεθειμένοι να γυρίσουν σπίτια τους με άδεια χέρια και πολλοί πιστεύουν ότι η λύση για τη συνέχιση αυτής της κινητοποίησης είναι η περαιτέρω πίεση με κλείσιμο ίσως και παρακαμπτήριων δρόμων για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα μετά τις γιορτές των Θεοφανίων.

Επίσης υπάρχει και η πρόταση ή σκέψη, η οποία συγκεντρώνει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον μεταξύ και άλλων μπλόκων, για κάθοδο των αγροτών με τρακτέρ στην Αθήνα και πραγματοποίηση ενός συλλαλητηρίου στην πρωτεύουσα.

Αύριο αναμένεται να αποφασίσουν οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας ποια πρόταση θα προκρίνουν ή αν θα προκρίνουν και τις δύο, στην πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα την Κυριακή, όπου και θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για το πώς θα συνεχιστεί αυτή η κινητοποίηση.



Μέσω παρακαμπτήριου η κυκλοφορία προς Αθήνα από το Κάστρο Βοιωτίας

Στο Κάστρο Βοιωτίας, οι αγρότες θα ακολουθήσουν τις αποφάσεις της Πανελλαδικής σύσκεψης της Κυριακής.

Εν τω μεταξύ, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη από την αριστερή λωρίδα, όμως στο ρεύμα προς Αθήνα, από το ύψος του Μαρτίνου μέχρι λίγο μετά το Κάστρο, η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριου οδού μήκους περίπου οκτώ χιλιομέτρων και στη συνέχεια τα οχήματα ξαναβγαίνουν στην Εθνική Οδό.

Μπλόκο Μαλγάρων: «Επαφή με την κυβέρνηση»

Στο μπλόκο των Μαλγάρων, το απόγευμα ολοκληρώθηκε η συνέλευση των αγροτών για την πρόταση που θα κατεβάσουν στην πανελλαδική σύσκεψη, με τον αγροτοσυνδικαλιστής Κώστα Ανεστίδη να αναφέρει ότι «ρίχνουμε άγκυρες».

Ο Κ. Ανεστίδης έκανε λόγο για επαφή με την κυβέρνηση, άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχουν παρασκηνιακές διεργασίες, προσπαθούν να βρουν μια κοινή συνισταμένη, όμως αρκετοί αγρότες λένε ότι αν δεν βρεθεί αυτή η κοινή συνισταμένη -και αυτό θα φανεί και στη συνάντηση της Κυριακής- μάλλον θα κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις τους.

Προσθέτουν δε ότι μέχρι να ολοκληρωθούν και αυτές οι επαφές με την κυβέρνηση, αυτές οι παρασκηνιακές διεργασίες που γίνονται με ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στον πρωθυπουργό, ενδεχομένως να υπάρχει και μέχρι τότε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.