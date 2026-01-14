Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται μια 95χρονη γυναίκα, η οποία επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή της το πρωί στο Αιγάλεω.
Όλα συνέβησαν στις 11:00 το πρωί της Τετάρτης (14/01) στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Αρτάκης στο Αιγάλεω, όταν η ηλικιωμένη γυναίκα περιλούστηκε με εύλεκτο υγρό και αυτοπυρπολήθηκε έξω από κατάστημα που βρίσκεται εκεί.
Οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού διερευνώνται από τις Αρχές.
