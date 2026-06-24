Αιγάλεω: Kαταρρέει η στέγη στο εργοστάσιο - Για πάνω από 24 ώρες η επιχείρηση κατάσβεσης

Για πάνω από 24 ώρες συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στο εργοστάσιο επί της Ορφέως στο Αιγάλεω.
Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες λίγο πριν τις δύο το μεσημέρι και κινητοποίησε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, λόγω των ακραίων θερμοκρασιών που προκάλεσε η φωτιά, κατέπεσε η οροφή του κτιρίου, θέτοντας σε κίνδυνο τους πυροσβέστες, ενώ καταγράφονταν καταρρεύσεις και κατά τη νύχτα, οπότε και συνεχίστηκε αδιάκοπα η επιχείρηση. Το απόγευμα της Τετάρτης, στο σημείο επιχειρούν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.
Όπως φαίνεται και στις εικόνες από το drone του Orange Press Agency, η οροφή έχει υποχωρήσει και υπάρχει κίνδυνος ακόμη μεγαλύτερης κατάρρευσης, για αυτό και οι πυροσβέστες ενεργούν με όλα τα όλα τα μέτρα προστασίας.
- Τη δάγκωσε καρχαρίας, έμεινε 10 μέρες σε κώμα και ξυπνώντας ψέλλισε δύο λέξεις
- Aφόρητα καλοκαίρια, χωρίς air condition: Γιατί η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με έναν ακόμα εφιάλτη
- Δημήτρης Σκαρμούτσος: «Έπιασα πάτο - Είχα μείνει και άστεγος σχεδόν δύο μήνες»
- Το μέγεθος μετράει: Ο απίστευτος λόγος για τον οποίο χάνονται θέσεις πάρκινγκ στην Ευρώπη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.