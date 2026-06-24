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Αιγάλεω: Kαταρρέει η στέγη στο εργοστάσιο - Για πάνω από 24 ώρες η επιχείρηση κατάσβεσης

Συνεχίζεται η μάχη στο Αιγάλεω. Η οροφή του εργοστασίου κατέρρευσε, θέτοντας σε κίνδυνο τους πυροσβέστες που επιχειρούν στο σημείο.

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Η επιχείρηση κατάσβεσης στο Αιγάλεω
Η επιχείρηση κατάσβεσης στο Αιγάλεω | Eurokinissi
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Για πάνω από 24 ώρες συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στο εργοστάσιο επί της Ορφέως στο Αιγάλεω.



Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες λίγο πριν τις δύο το μεσημέρι και κινητοποίησε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, λόγω των ακραίων θερμοκρασιών που προκάλεσε η φωτιά, κατέπεσε η οροφή του κτιρίου, θέτοντας σε κίνδυνο τους πυροσβέστες, ενώ καταγράφονταν καταρρεύσεις και κατά τη νύχτα, οπότε και συνεχίστηκε αδιάκοπα η επιχείρηση. Το απόγευμα της Τετάρτης, στο σημείο επιχειρούν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες από το drone του Orange Press Agency, η οροφή έχει υποχωρήσει και υπάρχει κίνδυνος ακόμη μεγαλύτερης κατάρρευσης, για αυτό και οι πυροσβέστες ενεργούν με όλα τα όλα τα μέτρα προστασίας.

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