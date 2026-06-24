Φωτιά στο Αιγάλεω: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες για πάνω από 16 ώρες - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Επιμένει η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, 23 Ιουνίου, σε εργοστάσιο πλαστικών στην περιοχή του Βοτανικού, στα όρια με το Αιγάλεω, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να την σβήσουν.

Περισσότερες από 16 ώρες αφού άρχισε να καίει, η φωτιά εξακολουθεί να μην έχει τεθεί υπό έλεγχο εξαιτίας του τεράστιου όγκου εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν στις αποθήκες και στους χώρους του εργοστασίου.

Από το κτίριο εξακολουθούν να αναδύονται πυκνοί μαύροι και λευκοί καπνοί, ενώ στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κάνουν συνεχή ρίψη νερού.

Η επιχείρηση κατάσβεσης παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς κατέρρευσε τμήμα της οροφής του κτιρίου εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, γεγονός που αύξησε σημαντικά τον κίνδυνο για τους πυροσβέστες. Ευτυχώς δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Νέα αναζωπύρωση της φωτιάς

Το πρωί της Τετάρτης 24 Ιουνίου, καταγράφηκε αναζωπύρωση στην αποθήκη και έτσι να συνεχιστούν οι προσπάθειες των πυροσβεστών για να τεθούν υπό έλεγχο οι εστίες και να αποτραπεί η επέκταση της φωτιάς.

Η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή παραμένει αποπνικτική λόγω της καύσης πλαστικών υλικών, με τις Αρχές να συνιστούν στους κατοίκους, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα των κατοικιών τους.

Διακοπή κυκλοφορίας στην Ορφέως

Λόγω της αναζωπύρωσης και των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων κατάσβεσης, η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ορφέως, από το ύψος της οδού Αγίας Άννης, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Κηφισού, στην περιοχή του Αιγάλεω.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ προανάκριση διενεργείται από τους αρμόδιους ανακριτικούς υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος.