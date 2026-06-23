Φωτιά σε εργοστάσιο στο Αιγάλεω: Συνεχίζεται η κατάσβεση - Επί ποδός δεκάδες πυροσβέστες

Εξακολουθεί να καίει η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το πρωί της Τρίτης (23/6) σε εργοστάσιο πλαστικών επί της οδού Ορφέως στο Αιγάλεω, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν το έργο της κατάσβεσης.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η ένταση της φωτιάς έχει μειωθεί ωστόσο εντός του χώρου υπήρχε καύσιμη ύλη και ιδιαίτερο πυροθερμικό φορτίο που δυσκόλευε το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

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Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14:00 σε χώρο που βρισκόταν στον πρώτο όροφο του εργοστασίου εντός του οποίου υπήρχαν πλαστικά, χαρτικά και τουριστικά είδη. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική μεγάλο μέρος της οροφής στον πρώτο όροφο έχει καταρρεύσει ωστόσο δεν υπήρξαν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα.

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες, με 12 οχήματα, εθελοντές και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.