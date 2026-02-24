Αίγιο: Ένταση στα δικαστήρια για τον 46χρονο που κατηγορείται ότι πυροβόλησε ανήλικους - Έλαβε προθεσμία

Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου ζήτησε και έλαβε σήμερα από τον ανακριτή ο 46χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε και τραυμάτισε τρεις 16χρονους και έναν 15χρονο το βράδυ της περασμένης Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου, στην οδό Φιλοποίμενος, στο Αίγιο.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά την αποχώρηση του 46χρονου από τα δικαστήρια, συνοδεία αστυνομικών, δημιουργήθηκε ένταση όταν συγκεντρωμένοι προσπάθησαν να του επιτεθούν.
Όμως, οι αστυνομικοί που τον μετέφεραν στο κτίριο της Ασφάλειας Αιγίου, προκειμένου να συνεχιστεί η κράτησή του, τον απομάκρυναν άμεσα από το σημείο.
