Αίγιο: Με σκάγια από φυσίγγια για κυνήγι μεγάλων ζώων πυροβόλησε ο 46χρονους τους ανήλικους

Σε κατάσταση σοκ παραμένουν οι τέσσερις ανήλικοι που δέχθηκαν πυροβολισμούς από κυνηγετική καραμπίνα στο Αίγιο, με έναν από αυτούς να τραυματίζεται 22 φορές από σκάγια στο πόδι. Ο 46χρονος κατηγορούμενος θα απολογηθεί την Πέμπτη (26/02) το πρωί ενώπιον του ανακριτή.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, τα παιδιά πραγματοποιούσαν περίπατο στην περιοχή όταν δέχθηκαν δύο πυροβολισμούς, χωρίς, όπως αναφέρουν, να έχει προηγηθεί κάποια λεκτική αντιπαράθεση.

«Δεν καταλάβαμε τίποτα, δεν ακούσαμε κάποιον να μας φωνάζει. Ένιωσα ένα κάψιμο στα πόδια και άρχισα να τρέχω», περιέγραψε ένα από τα ανήλικα θύματα.

Φωτογραφίες ντοκουμέντα που εξασφάλισε το ertnews.gr αποτυπώνουν τα σημάδια από τα σκάγια σε ΚΑΦΑΟ, κοντά στο σημείο όπου βρίσκονταν τα παιδιά, καταδεικνύοντας την κατεύθυνση των πυρών.

ertnews.gr

Ο ένας ανήλικος, που πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, έφερε 22 τραύματα από βολίδες πυροβόλου όπλου στο πόδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα σκάγια προέρχονται από φυσίγγια που χρησιμοποιούνται στο κυνήγι μεγάλων θηραμάτων, όπως λαγοί και αλεπούδες, ενώ στο παπούτσι του παιδιού εντοπίστηκε μόλυβδος διαμέτρου 3 χιλιοστών.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως τα παιδιά έχουν υποστεί ισχυρό σοκ, ενώ όπως αναφέρουν οι γονείς τους, φοβούνται να βγουν από το σπίτι μέχρι να τιμωρηθεί ο δράστης.

ertnews.gr

Ο καθ’ ομολογίαν κατηγορούμενος, μέσω του συνηγόρου του, δήλωσε πως μετάνιωσε για την πράξη του και υποστηρίζει ότι δεν ήθελε να προκαλέσει βλάβη.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, επισημαίνεται ότι η απόσταση των πυροβολισμών ήταν άνω των 25 μέτρων και ότι δεν θα μπορούσε να προκληθεί θανάσιμος τραυματισμός.

Ωστόσο, η κυνηγετική καραμπίνα που είχε στην κατοχή του φέρεται να μην διέθετε την προβλεπόμενη άδεια.