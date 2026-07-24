Αίγιο: Νέα δεδομένα για το διπλό φονικό - Βρέθηκε πυρίτιδα στα χέρια τη 54χρονης

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως της δημοσιότητας κατόπιν έρευνας αναφορικά με τους θανάτους μητέρας και γιου στον Λόγγο Αιγίου, ο εντοπισμός καταλοίπων πυροβολισμού στα χέρια της 54χρονης.

Το ευρήμα του εργαστηρίου εξετάζονται μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης επισημαίνει το pelop.gr, χωρίς όμως από μόνο του να στέκεται ως το πειστήριο του πυροβολισμού του 26χρονου γιου από την 54χρονη.

Σημειώνεται πως στο όπλο εντοπίστηκε γενετικό υλικό της ίδιας αλλά και άλλου προσώπου, ενώ στο μαχαίρι δεν βρέθηκαν στοιχεία του προφυλακισμένου 65χρονου Ιταλού συντρόφου της.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων, 45 ημέρες μετά τον εντοπισμό των δύο νεκρών. Στο μαχαίρι με το οποίο τραυματίστηκαν τα θύματα δεν βρίσκεται υλικό του 65χρονου, ενώ στο πυροβόλο όπλο βρέθηκε υλικό τόσο της 54χρονης όσο και ενός άλλου προσώπου, το οποίο δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί.

Κατάλοιπα από πυροβολισμό δεν έχουν βρεθεί στα χέρια του Ιταλού, ωστόσο όπως επισημαίνει το pelop.gr η απουσία αποτυπωμάτων δεν θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο ότι δεν χρησιμοποιήσε όπλο, καθώς όπως επισημαίνουν ειδικοί, τέτοια ίχνη μπορούν να απομακρυνθούν με επιμελημένο πλύσιμο και τρίψιμο χεριών. Ο 65χρονος υποστηρίζει πως είναι αθώος από την πρώτη στιγμή.

Τι δείχνει η πυρίτιδα στα χέρια της 54χρονης

Κρίσιμο αλλά όχι επαρκές στοιχείο για την διαλεύκανση της υπόθεσης αποτελεί η εύρεση πυρίτιδας στα χέρια της 54χρονης, καθώς δεν αρκεί για να καθορίσει ποιος ευθύνεται για την δολοφονία του 26χρονου, καθώς το εύρημα μπορεί να συνδέεται με χρήση ή επαφή με το όπλο, χωρίς να διευκρινίζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη αυτό. Δεν αποκλείεται η 54χρονη να είχε πιάσει το όπλο νωρίτερα για διαφορετικό λόγο.

Οι Αρχές εξετάζουν διαφορετικά ενδεχόμενα, ανάμεσά τους και το σενάριο η μητέρα να σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή της.

Φως στην υπόθεση φέρνουν τα πορίσματα των εμπειρογνωμόνων για τις συνθήκες θαάντου του 26χρονου.

Οι μαχαιριές που έφερε το θύμα φαίνεται να προηγήθηκαν του θανάτου του, ενώ ο πυροβολισμός στο κεφάλι έγινε αφού είχε καταλήξει. Η ακολουθία των τραυμάτων εξετάζεται μαζί με τα ευρήματα από τα δύο όπλο, τις καταθέσεις και το βιντεοληπτικό υλικό.

Υπενθυμίζεται πως η υπόθεση εκκίνησε το πρωί της 9ης Ιουνίου έπειτα από ενημέρωση της ΕΛΑΣ για δύο νεκρούς στο σπίτι τους στον Λόγγο. Εκεί εντοπίστηκε ο ο 26χρονος νεκρός στο κρεβάτι του, ενώ λίγο παραπέρα εντοπίστηκε νεκρή η 54χρονη μητέρα του.

Στο σπίτι βρισκόταν και ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της μητέρας που συνελήφθη. Η καθυστέρηση για ενημέρωση των αρχών τον έθεσε στο μικροσκόπιο και στη συνέχεια διατάχθηκε προσωρινή του κράτηση.

Η έρευνα συνεχίζει να διεξάγεται καθώς αναμένονται εκθέσεις από τα εγκληματολογικά της ΕΛΑΣ και τους ιατροδικαστές.