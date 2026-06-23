Αίγιο: Το «ορφανό» DNA στο όπλο του διπλού φονικού - Νέα στοιχεία στο μικροσκόπιο

Ενώ ο 65χρονος Ιταλός δηλώνει αθώος για το διπλό φονικό, η υπεράσπισή του επικαλείται στο Live News την ύπαρξη DNA τρίτου προσώπου στο όπλο του εγκλήματος.

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων και αξιολογούν νέες μαρτυρικές καταθέσεις που ενδέχεται να ρίξουν φως στην υπόθεση

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, εξελίσσεται θρίλερ με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων για το διπλό φονικό. Ο 65χρονος Ιταλός κατηγορούμενος επιμένει στην αθωότητά του, υποστηρίζοντας το σενάριο αλληλοεξόντωσης μάνας και γιου.

Η δικηγόρος του, Μαρία Ιατροπούλου, επιβεβαίωσε πως στο όπλο του εγκλήματος έχει εντοπιστεί DNA της Μαρίας και του Ολύμπιου, ενώ διεξάγονται έλεγχοι για το DNA τρίτου προσώπου, το οποίο έχει βρεθεί σε άλλα αντικείμενα.

Ωστόσο, ο ειδικός Δημήτρης Γαλεντέρης επισημαίνει πως ο εντοπισμός ξένου γενετικού υλικού στο όπλο δεν συνδέεται απαραίτητα με τη νύχτα του φονικού, καθώς το DNA μπορεί να διατηρηθεί για μεγάλο διάστημα.

Παράλληλα, στις Αρχές αναμένεται να καταθέσει εκ νέου το πρόσωπο-κλειδί που έφτασε πρώτο στον τόπο του εγκλήματος, ενώ δεν εντοπίστηκε DNA του Ιταλού στα νύχια των θυμάτων. Οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης παραμένουν, προς το παρόν, ανεπίσημοι.