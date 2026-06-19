Δολοφονία στο Αίγιο: Το εργαστήριο λέει «αθώος», το σκηνικό λέει «ένοχος» - Ο γρίφος του 65χρονου Ιταλού

Τη στιγμή που τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων ματαιώνουν τη σκηνή του φόνου όπως την έχει αξιολογήσει η αστυνομία στο Αίγιο, οι αρχές είναι ωστόσο πεπεισμένες πως ο 65χρονος Ιταλός είναι ο μόνος πιθανός αυτουργός.

Όπως αναφέρει ο Ant1, οι εργαστηριακές αναλύσεις δεν εντόπισαν ίχνη από αίμα, DNA ή αποτυπώματα που να συνδέουν τον άντρα αυτό με τα δύο θύματα της δολοφονίας, μητέρα και γιο, που βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους.

Δεν υπάρχει όμως και άλλη αληθοφανής εξήγηση για το φονικό, πέρα από το σενάριο πως ο 65χρονος σκότωσε τους δύο, με απώτερο σκοπό να αποφυλακιστεί.

Αίγιο - Αναδομώντας τη σκηνή του εγκλήματος

Σύμφωνα με την «προσομοίωση» της σκηνής του εγκλήματος, οι αρχές υποθέτουν αρχικά πως ο Ιταλός καθάρισε επιμελώς τον χώρο και κάθε πιθανό στοιχείο πριν διαφύγει.

Συγκεκριμένα φερόμενα έχει εξαφανίσει κάθε τυχόν ενδείξεις από το μαχαίρι του φόνου που έχει βρεθεί. Από την άλλη, το όπλο που βρέθηκε, ένα κυνηγετικό τουφέκι, εικάζεται ότι το χρησιμοποίησε η γυναίκα για να τον πυροβολήσει, αλλά απέτυχε, καθώς το όπλο δεν περιείχε φυσίγγι.

Ωστόσο, πληροφορίες θέλουν να υπάρχουν δύο νέες καταθέσεις από το περιβάλλον του 26χρονου γιου, που αναφέρουν ότι ο εν λόγω είχε αναγκαστεί να έρθει εσπευσμέα από τη Γερμανία στην Ελλάδα, καθώς η μητέρα του αντιμετώπιζε ψυχολογικό πρόβλημα και έπρεπε να εισαχθεί σε ψυχιατρική δομή.