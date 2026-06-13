Σε βαρύ κλίμα αποχαιρετούν αυτή την ώρα στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου, στον Λόγγο Αιγίου, την Μαρία (54 ετών) και τον γιο της Ολύμπιο (26 ετών), που δολοφονήθηκαν βάναυσα την περασμένη Τρίτη, μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με το orange press agency, η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε στις 11:30 το πρωί, με τις σορούς να βρίσκονται στο εσωτερικό του ναού. Συγγενείς των θυμάτων αδυνατούν μέχρι και σήμερα να πιστέψουν τι έχει συμβεί.

«Έπεσα από τα σύννεφα, δεν το πίστευα» έλεγε συγγενής της δολοφονημένης Μαρίας, έξω από τον ναό. Ο ίδιος τονίζει ότι είχε την εντύπωση ότι τα πήγαινε καλά το ζευγάρι και όταν ερωτήθηκε για το τι μπορεί να συνέβη είπε ότι «αυτά τα μυστικά τα πήραν μαζί τους, είναι δράμα».

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα οδηγείται εκ νέου στο δικαστικό μέγαρο Αιγίου, προκειμένου να απολογηθεί στην αρμόδια ανακρίτρια, ο 65χρονος Ιταλός, σύντροφος του θύματος, ο οποίος έχει συλληφθεί και κατηγορείται για τη διπλή ανθρωποκτονία.