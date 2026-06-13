Μενού

Αίγιο: Θρήνος στο τελευταίο αντίο σε μητέρα και γιο - «Τα μυστικά τα πήραν μαζί τους»

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε η κηδεία της 54χρονης και του 26χρονου γιου της στο Αίγιο. Σήμερα απολογείται ο 65χρονος Ιταλός

Reader symbol
Newsroom
Κηδεία μητέρας και γιου στο Αίγιο
Κηδεία μητέρας και γιου στο Αίγιο | ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Σε βαρύ κλίμα αποχαιρετούν αυτή την ώρα στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου, στον Λόγγο Αιγίου, την Μαρία (54 ετών) και τον γιο της Ολύμπιο (26 ετών), που δολοφονήθηκαν βάναυσα την περασμένη Τρίτη, μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με το orange press agency, η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε στις 11:30 το πρωί, με τις σορούς να βρίσκονται στο εσωτερικό του ναού. Συγγενείς των θυμάτων αδυνατούν μέχρι και σήμερα να πιστέψουν τι έχει συμβεί.

«Έπεσα από τα σύννεφα, δεν το πίστευα» έλεγε συγγενής της δολοφονημένης Μαρίας, έξω από τον ναό. Ο ίδιος τονίζει ότι είχε την εντύπωση ότι τα πήγαινε καλά το ζευγάρι και όταν ερωτήθηκε για το τι μπορεί να συνέβη είπε ότι «αυτά τα μυστικά τα πήραν μαζί τους, είναι δράμα».

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα οδηγείται εκ νέου στο δικαστικό μέγαρο Αιγίου, προκειμένου να απολογηθεί στην αρμόδια ανακρίτρια, ο 65χρονος Ιταλός, σύντροφος του θύματος, ο οποίος έχει συλληφθεί και κατηγορείται για τη διπλή ανθρωποκτονία.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ