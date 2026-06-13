Αίγιο: Απολογείται ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φονικό – Σήμερα το «τελευταίο αντίο» σε μάνα και γιο

Στο Δικαστικό Μέγαρο Αιγίου είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα, καθώς ο 65χρονος Ιταλός, σύντροφος της 54χρονης Μαρίας, απολογείται ενώπιον της ανακρίτριας. Ο κατηγορούμενος βρίσκεται αντιμέτωπος με το βαρύ κατηγορητήριο της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, για την άγρια δολοφονία της γυναίκας και του 26χρονου γιου της, Ολύμπιου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπισή του αναμένεται να καταθέσει απολογητικό υπόμνημα.

Η υπερασπιστική γραμμή: «Κοιμόμουν και δεν άκουσα τίποτα»

Από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του, ο 65χρονος αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στο έγκλημα, δηλώνοντας αθώος. Κατά πληροφορίες, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι την ώρα του φονικού κοιμόταν σε διαφορετικό δωμάτιο της οικίας και δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό, παρά μόνο όταν ξύπνησε και αντίκρισε τα δύο σώματα νεκρά.

Η συνήγορός του, Μαρία Ιατροπούλου, αναμένεται να εστιάσει στα «κενά» της δικογραφίας, υπογραμμίζοντας ότι εκκρεμούν κρίσιμες ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις. Την ίδια ώρα, η ΕΛ.ΑΣ. περιμένει τα επίσημα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για να «δέσει» την υπόθεση με τα ευρήματα από τον τόπο του εγκλήματος.

Το πιθανό κίνητρο και το βίντεο-ντοκουμέντο

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη αποκλείσει το ενδεχόμενο της ληστείας ή της εισβολής τρίτου προσώπου στο σπίτι, μια εκτίμηση που ενισχύεται και από το οπτικοακουστικό υλικό καμερών ασφαλείας της περιοχής.

Ως βασικό κίνητρο της διπλής δολοφονίας εξετάζεται η έντονη ενδοοικογενειακή τριβή. Ο 26χρονος Ολύμπιος σχεδίαζε να πάρει τη μητέρα του μαζί του στη Γερμανία, προκειμένου να τη φροντίσει λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε. Η πρόθεση αυτή φαίνεται πως έβρισκε σθεναρή και έντονη αντίσταση από την πλευρά του 65χρονου Ιταλού.

Βαρύ πένθος στο Λόγγο για το «τελευταίο αντίο»

Σε μικρή απόσταση από τα δικαστήρια, η τοπική κοινωνία του Λόγγου Αιγιάλειας βιώνει στιγμές ανείπωτης οδύνης. Συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί συγκεντρώνονται στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου για να αποχαιρετήσουν τη Μαρία και τον Ολύμπιο.

Το διπλό έγκλημα έχει συγκλονίσει την περιοχή, με την κοινότητα να παρακολουθεί παγωμένη τις εξελίξεις. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας, ανακρίτρια και εισαγγελέας θα αποφασίσουν από κοινού για την προφυλάκιση ή μη του κατηγορουμένου.