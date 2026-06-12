Αίγιο: Διαλυμένο το κινητό της 54χρονης - «Είμαι αθώος» επιμένει ο 65χρονος και ζητά να ανοίξουν τα τηλέφωνα

Επιμένει στην αθωότητά του ο 65χρονος συλληφθείς για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο. Ο άνδρας οδηγήθηκε σήμερα, Παρασκευή (12/06), στον ανακριτή αλλά ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία του.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σήμερα ξανά στο δικαστικό μέγαρο Αιγίου και, δια των συνηγόρων του, ζήτησε εκ νέου προθεσμία, ώστε να απολογηθεί αύριο.

«Σήμερα βρεθήκαμε στην κυρία ανακρίτρια Αιγίου προκειμένου να ζητήσουμε εκ νέου προθεσμία για την απολογία του κατηγορουμένου. Η απολογία θα ξεκινήσει αύριο μετά τις δέκα το πρωί και εκεί θα υποβάλουμε υπόμνημα και θα απαντήσουμε σε σχετικές ερωτήσεις της ανακρίσεως» τόνισε η δικηγόρος του, Μαρία Ιατροπούλου.

Ερωτηθείσα αν έχει αλλάξει κάτι στους ισχυρισμούς του ο κατηγορούμενος, η κυρία Ιατροπούλου απάντησε: «Τίποτα απολύτως. Από την αρχή δηλώνει αθώος. Δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με ό,τι έγινε. Ο άνθρωπος είναι βαθιά ταραγμένος και στενοχωρημένος. Είναι ακριβώς ίδιος από την αρχή μέχρι το τέλος στους ισχυρισμούς του».

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Διαλυμένο το κινητό της 54χρονης - «Το έσπασε εκείνη» δηλώνει ο 65χρονος

Σε ό,τι αφορά τα ευρήματα και αν υπάρχουν νέα στοιχεία από τη δεύτερη αυτοψία που έγινε στο σπίτι, η συνήγορος του 65χρονου είπε ότι «δεν έχουμε αποτελέσματα στην έρευνα, την οποία σε κάθε περίπτωση εμείς στηρίζουμε γιατί πρέπει να βγει η αλήθεια».

Συμπλήρωσε πως ο εντολέας της δεν έχει καμία πρόσβαση στα αρχεία από το κινητό και τον υπολογιστή του. «Πήραν και τον υπολογιστή του χθες, ο οποίος είχε μείνει μέσα στο σπίτι και δεν μπορεί να κάνει καμία συναλλαγή όντας πολίτης της Ιταλίας στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει διατραπεζικές συναλλαγές, δεν μπορεί να κάνει να έρθει σε επαφή με κανέναν».

Ερωτηθείσα για το κινητό της 54χρονης που είχε χαθεί, σημείωσε ότι το έψαχναν από χθες και πως «νομίζω ότι σαν συσκευή βρέθηκε. […] Δεν είχε βρεθεί από αρχής. Βοήθησε ο κατηγορούμενος στο να βρεθεί η συσκευή. Δηλαδή ενημέρωσε ο ίδιος ότι υπήρχε μια εμπλοκή της θανούσης με το κινητό της. Είχε η ίδια μάλλον καταστρέψει κατά ένα μεγάλο μέρος το κινητό τις προηγούμενες μέρες. Ο ίδιος βοήθησε στο να βρεθεί το κινητό της».

Όταν ερωτήθηκε αν μπορεί ο ίδιος να είχε αφαιρέσει στοιχεία από το κινητό, η Μαρία Ιατροπούλου απάντησε ότι «ούτε καν το είχε ακουμπήσει».

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Η συνήγορός του επισήμανε ότι «από χθες έχουμε ζητήσει να ανοίξουν όλα τα κινητά, όλες οι συσκευές και φυσικά και οι δύο υπολογιστές, προκειμένου να ερευνηθεί οτιδήποτε πιστεύει η ανακριτική αρχή ότι θα βοηθήσει. Το κινητό του γιου και του κατηγορουμένου είναι στις Αρχές. Ο άνθρωπος αυτός, όπως θα τον δείτε, ένας άνθρωπος πράος, ήσυχος, ήρεμος, ο οποίος ακόμα δεν αντιλαμβάνεται και κάποιες ερωτήσεις που του κάνουμε οι συνήγοροί του, προκειμένου να τον βοηθήσουμε όταν ας πούμε τον ρωτάμε κάτι που μπορεί να είναι έξω από την ηθική του ή είναι δύσκολο στην καθημερινότητά του μας κοιτάει περίεργα».

Όταν ερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να μην αντιλήφθηκε κάτι από τη διπλή ανθρωποκτονία που έγινε στο σπίτι, ενόσω ο ίδιος βρισκόταν στον χώρο, η Μαρία Ιατροπούλου υπογράμμισε ότι «αύριο θα δώσουμε απολογία, οποιαδήποτε πληροφορία θα σας την δώσουμε αύριο και μετά. Αρχίζουν και βγαίνουν τα πορίσματα. Όπως ξέρετε ήδη έχουμε το μαχαίρι στο οποίο δεν υπάρχει κανένα δακτυλικό αποτύπωμα, κατά δήλωση των Αρχών, υπάρχει ένα αποτύπωμα στο laptop του παιδιού το οποίο είναι της μητέρας και συνεχίζουμε να περιμένουμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα».

Οι δηλώσεις που έκανε η κα Ιατροπούλου για την υπόθεση στο Αίγιο, από την κάμερα του Orange Press Agency: