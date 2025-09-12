Μενού

Αιματηρό τροχαίο στο Κιλκίς: Νεκρός 25χρονος μοτοσικλετιστής που συγκρούστηκε με φορτηγάκι

Τη ζωή του έχασε 25χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στο Κιλκίς.

Reader symbol
Newsroom
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Επιχείρηση του ΕΚΑΒ σε περιστατικό | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Ένας 25χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες, στις 21.00, στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Πολυκάστρου - Κιλκίς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 25χρονος, υπό συνθήκες που ερευνώνται, συγκρούστηκε με Ι.Χ. φορτηγάκι το οποίο οδηγούσε 45χρονος, αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του νεαρού μοτοσικλετιστή, ενώ έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Παιονίας.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ