Αιματηρό τροχαίο στο Κιλκίς: Νεκρός 25χρονος μοτοσικλετιστής που συγκρούστηκε με φορτηγάκι

Ένας 25χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες, στις 21.00, στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Πολυκάστρου - Κιλκίς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 25χρονος, υπό συνθήκες που ερευνώνται, συγκρούστηκε με Ι.Χ. φορτηγάκι το οποίο οδηγούσε 45χρονος, αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του νεαρού μοτοσικλετιστή, ενώ έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Παιονίας.