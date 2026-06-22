Ακαθάριστα οικόπεδα: Λήγει σήμερα η προθεσμία - Πότε ξεκινούν οι έλεγχοι και τα βαριά πρόστιμα

Εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπέδων σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, με τους υπόχρεους να καλούνται να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες πριν από τη λήξη της.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστα Τσίγκα, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περίπου 610.000 δηλώσεις.

Η υποχρέωση αφορά ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπέδων, οι οποίοι οφείλουν όχι μόνο να προχωρήσουν στον καθαρισμό των χώρων τους, αλλά και να διατηρούν τα οικόπεδα καθαρά καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόληψης και της μείωσης του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών κατά τους θερινούς μήνες, με τις αρμόδιες αρχές να υπενθυμίζουν τη σημασία της συμμόρφωσης στις προβλεπόμενες υποχρεώσεις.

Ακαθάριστα οικόπεδα - Ούτε τα μισά δεν έχουν δηλωθεί

Ο κ. Τσίγκας σημείωσε πως αυτή τη στιγμή δεν έχουν δηλωθεί ούτε τα μισά οικόπεδα, αλλά προσέθεσε ότι όπως έχει φανεί και κατά το παρελθόν τις τελευταίες ημέρες υπάρχει μια αύξηση.

«Πέρυσι ο αριθμός ήταν 702.000 και την τελευταία εβδομάδα μπήκαν περίπου 250.000 πολίτες και έκαναν τη δήλωση. Άρα περιμένουμε μέχρι και την τελευταία ημέρα, τη Δευτέρα να μπουν και να τα δηλώσουν», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, «από την Τρίτη το πρωί θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι και από τους δήμους και από το Πυροσβεστικό Σώμα και μέσω των καταγγελιών οι οποίες γίνονται».

Ακαθάριστα οικόπεδα - Τα πρόστιμα και οι κυρώσεις

Όσον αφορά τα πρόστιμα και τις κυρώσεις, σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ που είχε δημοσιευθεί, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προβλέπονται τα εξής:

Για μη υποβολή δήλωσης:

500 ευρώ, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης

100 ευρώ, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση

Για μη καθαρισμό οικοπέδου/ακάλυπτου χώρου

1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό 200 ευρώ και ανώτατο όριο 2.000 ευρώ

Αυτεπάγγελτος καθαρισμός από τον δήμο με καταλογισμό δαπάνης

Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης (φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ)