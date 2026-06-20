Ακαθάριστα οικόπεδα: Τη Δευτέρα λήγει η προθεσμία - Πότε ξεκινούν οι έλεγχοι

Tη Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026 λήγει η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα και τη δήλωσή τους, με αυτές που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής να ανέρχονται σε περίπου 610.000 όπως είπε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.

Οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές των οικοπέδων έχουν περιθώριο μέχρι μεθαύριο, Δευτέρα 22 Ιουνίου να προβούν στον καθαρισμό των οικοπέδων τους ενώ υποχρεούνται να τα συντηρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών οι πολίτες θα πρέπει να δηλώσουν τους καθαρισμούς των οικοπέδων τους στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, https://akatharista.apps.gov.gr.

Ακαθάριστα οικόπεδα - Ούτε τα μισά δεν έχουν δηλωθεί

Ο κ. Τσίγκας σημείωσε πως αυτή τη στιγμή δεν έχουν δηλωθεί ούτε τα μισά οικόπεδα, αλλά προσέθεσε ότι όπως έχει φανεί και κατά το παρελθόν τις τελευταίες ημέρες υπάρχει μια αύξηση.

«Πέρυσι ο αριθμός ήταν 702.000 και την τελευταία εβδομάδα μπήκαν περίπου 250.000 πολίτες και έκαναν τη δήλωση. Άρα περιμένουμε μέχρι και την τελευταία ημέρα, τη Δευτέρα να μπουν και να τα δηλώσουν», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, «από την Τρίτη το πρωί θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι και από τους δήμους και από το Πυροσβεστικό Σώμα και μέσω των καταγγελιών οι οποίες γίνονται».

Ακαθάριστα οικόπεδα - Τα πρόστιμα και οι κυρώσεις

Όσον αφορά τα πρόστιμα και τις κυρώσεις, σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ που είχε δημοσιευθεί, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προβλέπονται τα εξής:

Για μη υποβολή δήλωσης:

500 ευρώ, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης

100 ευρώ, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση

Για μη καθαρισμό οικοπέδου/ακάλυπτου χώρου

1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό 200 ευρώ και ανώτατο όριο 2.000 ευρώ

Αυτεπάγγελτος καθαρισμός από τον δήμο με καταλογισμό δαπάνης

Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης (φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ)