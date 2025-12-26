Ακινητοποιήθηκε συρμός της Hellenic Train προς Διακοπτό: Έκκληση για βοήθεια από ορειβάτη με καρδιακά προβλήματα

Κατά την εκτέλεση του δρομολογίου της αμαξοστοιχίας στη γραμμή Καλάβρυτα–Διακοπτό, ακινητοποιήθηκε ο συρμός καθώς δύο ορειβάτες ζήτησαν βοήθεια.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το προσωπικό της Hellenic Train το προσωπικό παρείχε άμεση βοήθεια καθώς ο ένας εκ των ορειβατών, δεν αισθανόταν καλά λόγω καρδιακού προβλήματος.

Συγκεκριμένα, ενώ η αμαξοστοιχία βρισκόταν στο 11ο χιλιόμετρο της διαδρομής, δύο ορειβάτες έκαναν σήμα στο τρένο ζητώντας βοήθεια. Ο συνοδός της αμαξοστοιχίας επικοινώνησε άμεσα μαζί τους προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες τους και ακολούθως οι ορειβάτες επιβιβάστηκαν στην αμαξοστοιχία.

Η αμαξοστοιχία του τρένου, με 108 επιβάτες, συνέχισε τη διαδρομή της προς τον σταθμό Διακοπτού, ενώ παράλληλα, κατόπιν συνεννόησης, είχε ήδη κληθεί ασθενοφόρο ώστε να βρίσκεται σε ετοιμότητα κατά την άφιξή της.

Με την άφιξη της αμαξοστοιχίας στο Διακοπτό, ο ορειβάτης εξετάστηκε από το ιατρικό προσωπικό του ασθενοφόρου και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η αμαξοστοιχία συνέχισε κανονικά το δρομολόγιό της, χωρίς να επηρεαστεί η ώρα άφιξης στον τελικό της προορισμό.



