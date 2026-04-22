Ακινητοποιήθηκε συρμός του μετρό στη Γραμμή 3: Ταλαιπωρία για επιβάτες που αποβιβάστηκαν

Μεγάλη ταλαιπωρία για επιβάτες του μετρό καθώς ακινητοποιήθηκε συρμός στη γραμμή 3, ο οποίος τελικά αποσύρθηκε.

Συρμός του Μετρό | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Νέο πρόβλημα στο μετρό σημειώθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα (22/04) καθώς ακινητοποιήθηκε συρμός στη Γραμμή 3 στον Κορυδαλλό.

Δόθηκε εντολή από τον σταθμό και τον οδηγό, οι επιβάτες να κατέβουν καθώς ο συρμός αποσύρθηκε.

Μαρτυρίες επιβατών αναφέρουν ότι ο συρμός μόλις ξεκινούσε, σταματούσε κατευθείαν και ξαναξεκινούσε.

Το περιστατικό συνέβη σε ώρα αιχμής, με αποτέλεσμα να «χαθεί» δρομολόγιο και να υπάρξει μεγάλη ταλαιπωρία επιβατών.

