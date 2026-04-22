Ακινητοποιήθηκε συρμός του μετρό στη Γραμμή 3: Ταλαιπωρία για επιβάτες που αποβιβάστηκαν

Νέο πρόβλημα στο μετρό σημειώθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα (22/04) καθώς ακινητοποιήθηκε συρμός στη Γραμμή 3 στον Κορυδαλλό.
Δόθηκε εντολή από τον σταθμό και τον οδηγό, οι επιβάτες να κατέβουν καθώς ο συρμός αποσύρθηκε.
Μαρτυρίες επιβατών αναφέρουν ότι ο συρμός μόλις ξεκινούσε, σταματούσε κατευθείαν και ξαναξεκινούσε.
Το περιστατικό συνέβη σε ώρα αιχμής, με αποτέλεσμα να «χαθεί» δρομολόγιο και να υπάρξει μεγάλη ταλαιπωρία επιβατών.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.