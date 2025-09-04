Ακρόπολη: Στον Εισαγγελέα γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με την εγκατάλειψη του βρέφους - Τα ερωτήματα

Προβληματισμό προκαλεί στις Αρχές η υπόθεση εντοπισμού ενός βρέφους μόλις 30 ημερών σε καρότσα σούπερ μάρκετ στην οδό Καλλιρόης 130, κοντά στην Ακρόπολη, με την ΕΛΑΣ να προχωράει στη σύλληψη μίας γυναίκας.

Η εν λόγω γυναίκα, σύμφωνα με την Αστυνομία, φέρεται να συνδέεται εγκατάλειψη του βρέφους στην Ακρόπολη, χωρίς να έχει προσδιοριστεί εάν πρόκειται για τη μητέρα του παιδιού, και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα για να δώσει εξηγήσεις.

Όπως έγινε γνωστό, πήγε σε Αστυνομικό Τμήμα των Καμινίων και κατήγγειλε ότι άγνωστος άνδρας της άρπαξε το παιδί μέσα από τα χέρια ενώ ψώνιζε σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Ακρόπολης.

Ακρόπολη: Τα ερωτήματα με την εγκατάλειψη του βρέφους

Η γυναίκα συνελήφθη άμεσα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, έχει σχηματιστεί σε βάρος της δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Πέμπτη (4/9) ενώπιον του εισαγγελέα.

Ερωτήματα ωστόσο γεννώνται από το γεγονός ότι το παιδί χάθηκε στην Ακρόπολη και το γεγονός αναφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα στην περιοχή των Καμινίων.

Το παιδί εντόπισε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Τετάρτης (3/9) από μία 54χρονη γυναίκα από την Αλβανία μέσα σε ένα καρότσι σούπερ μάρκετ, σε πάρκο επί της λεωφόρου Καλλιρόης. Η αστυνομία αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας τόσο από το σούπερ μάρκετ όσο και από το πάρκο για να δουν ποιος άφησε το βρέφος στο σημείο.

Το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία.