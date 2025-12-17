Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ότι ο θάνατος του τρίχρονου παιδιού στην Αλεξανδρούπολη οφείλεται σε ασιτία, η οποία προκάλεσε πολυοργανική ανεπάρκεια και τελικά καρδιακή ανακοπή.

Το παιδί μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο από τη μητέρα του, η οποία συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Η εικόνα του άψυχου σώματος χαρακτηρίζεται σοκαριστική, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστη η χρονική διάρκεια του υποσιτισμού.

Σύμφωνα με τo ΑΠΕ-ΜΠΕ, το παιδί φαίνεται να είχε καταλήξει περίπου ένα 24ωρο πριν τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, με καταθέσεις από τη μητέρα και συγγενείς, ώστε να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη.

Ο πατέρας του παιδιού φέρεται να ζει και να εργάζεται στην Τουρκία.