Αλεξανδρούπολη: Προφυλακίστηκε η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα διατάχθηκε η προσωρινή κράτηση της νεαρής μητέρας του 3χρονου αγοριού που διακομίστηκε από την ίδια νεκρό στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στην Αλεξανδρούπολη.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η μητέρα αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας δια παραλείψεως με ενδεχόμενο δόλο.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση αναφορικά με την αιτία θανάτου του μικρού παιδιού από ασιτία, η δικηγόρος Μαρία Βρετοπούλου, που ανέλαβε την νομική υπεράσπιση της μητέρας του τρίχρονου, είπε χαρακτηριστικά:

«Πέραν της προφορικής κατάθεσης του ιατροδικαστή ενώπιον της ανακρίτριας, δεν έχουμε ιατροδικαστή έκθεση. Η μητέρα ισχυρίζεται ότι μέχρι την προηγούμενη μέρα, και το πρωί και το μεσημέρι προσπάθησε να σιτίσει κανονικά το παιδί.

Ένα παιδί που παρουσίαζε πολλά θέματα εδώ και καιρό και η ίδια είχε κάνει προσπάθειες αποδεδειγμένα. Είχε επισκεφθεί ψυχολόγο μαζί με το παιδί και επικοινωνούσε μαζί του».

Όπως είπε επίσης η κ. Βρετοπούλου, «δεν γνωρίζουμε σήμερα για ποιο λόγο έφτασε το παιδί σε αυτήν την κατάσταση παρά το ότι αποδεδειγμένα υπήρξαν προσπάθειες από το οικογενειακό περιβάλλον για να μην φτάσει εκεί το παιδί και η ίδια δεν αποδέχθηκε ποτέ, ούτε υπέθεσε ποτέ, ούτε αντιλήφθηκε ότι υπάρχει περίπτωση το παιδί να καταλήξει. Είχε μια άλλη εικόνα, δυστυχώς».

Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της δίωρης παραμονής της γυναίκας στο δικαστικό Μέγαρο Αλεξανδρούπολης, υπήρξε δύναμη της αστυνομίας για την αποτροπή τυχόν επεισοδίων και έπειτα από το περιστατικό επίθεσης που δέχθηκε ο πατέρας της νεαρής μητέρας το βράδυ της Κυριακής από άγνωστους με αποτέλεσμα να ξυλοκοπηθεί και να καταλήξει στο νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται πως η μητέρα με τα τρία συνολικά παιδιά της φιλοξενούνταν τους τελευταίους μήνες στο πατρικό της σπίτι που βρίσκεται σε συνοικία Ρομά στην Αλεξανδρούπολη. Τα δύο μεγαλύτερα παιδιά, έχουν ήδη απομακρυνθεί από το οικογενειακό περιβάλλον, τις πρώτες ακόμη ημέρες από τον θάνατο του τρίχρονου.