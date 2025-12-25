Άλιμος στο έλεος της κακοκαιρίας: Μαντρότοιχος κατέρρευσε μέσα σε λίγα λεπτά

Η ξαφνική νεροποντή που έπληξε χθες τα νότια προάστια προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε πολυκατοικία στον Άλιμο, στην οδό Λυσικράτους.
Μέσα σε λίγα λεπτά ο δρόμος μετατράπηκε σε χείμαρρο, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει ο μαντρότοιχος του κτιρίου, παρασύροντας ρολόγια της ΔΕΗ, σωληνώσεις και μέρος της εισόδου.
Μεγάλες ποσότητες νερού και λάσπης εισέβαλαν στο εσωτερικό, φτάνοντας σε ύψος έως και 1,70 μέτρα.
Δώδεκα ώρες μετά, ένοικοι και συνεργεία του Δήμου συνέχιζαν τις εργασίες καθαρισμού, ενώ κάτοικοι καταγγέλλουν ότι το πρόβλημα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, παρά τις υποσχέσεις για αντιπλημμυρικά έργα που έχουν μείνει ημιτελή εδώ και τρία χρόνια.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής δέχθηκε πάνω από 50 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων στα νότια προάστια, με τις αποκαταστάσεις να συνεχίζονται.
