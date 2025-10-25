Αλλαγή ώρας 2025: Τα ξημερώματα γυρνάμε μια ώρα πίσω τους δείκτες

Ξημέρωμα Κυριακής αλλάζει η ώρα με τους δείκτες των ρολογιών να γυρνούν μια ώρα πίσω. Συγκεκριμένα, στις 04:00 τα ξημερώματα, τα ρολόγια θα δείξουν 03:00.

Σε σχετική ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Μεταφορών αναφέρει: «Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ.».

Αλλαγή ώρας: Η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα

Το συγκεκριμένο μέτρο, με την αλλαγή της ώρας, εφαρμόστηκε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, προκειμένου το ανθρώπινο δυναμικό να μπορεί να παράγει καλύτερα πολεμικό υλικό χωρίς να καταναλώνει ηλεκτρικό ρεύμα.

Στην Ελλάδα, η αλλαγή της ώρας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά δοκιμαστικά το 1932, από τις 6 Ιουλίου έως την 1η Σεπτεμβρίου εκείνου του έτους, με τα ρολόγια να τίθενται μία ώρα μπροστά. Η επίσημη καθιέρωση του μέτρου έγινε αργότερα, με σκοπό την εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές πρακτικές και την εξοικονόμηση ενέργειας.

